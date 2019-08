Proč bychom nemohli překvapit? Písek se v poháru utká s Teplicemi

Kdo chce v jižních Čechách vidět prvoligové fotbalisty nemusí nutně do Českých Budějovic. Dnes bude mít takovou možnost i v Písku. Startuje druhé kolo českého poháru MOL Cup a účastník třetí ligy dostal losem zajímavého soupeře. Od 17 hodin přivítá Teplice.

„Je to ligový soupeř. Atraktivní soupeř a určitě je to lepší, než kdybychom dostali nějakého ze stejné soutěže. A i když mají Teplice v tuhle chvíli takové prapodivné výsledky a jsou poslední, pořád je to první liga,“ soudí trenér píseckého celku Milan Nousek mladší.

Ono s těmi výsledky...

Podobně jako Teplicím se v téhle sezoně daří, nebo spíše nedaří, i Píseckým, kteří mají z prvních tří kol jeden bod a jsou také ve spodku tabulky. „Aspoň to bude zápas o to, kdo se chytí a půjde výš,“ zavtipkoval Nousek. „Ale vážně. Pro naše hráče to bude také test toho, jak na tom jsou. Mohou se porovnat s těžkým soupeřem a není potřeba je na to nějak motivovat.“

V Písku doufají, že prvoligový sok, jenž jejich areál velmi dobře zná, protože tam měl v létě herní soustředění, přivede více diváků do hlediště, než chodí běžně na třetí ligu.

Hovoří o tom i zkušenost z minulých let. Loni Jihočeši hostili v poháru Duklu Praha. Předloni přešli přes druholigové Pardubice a pak k Otavě přijel tehdejší účastník Evropské ligy Zlín. A vždy byl stadion solidně zaplněný.

Písecký kádr pro tenhle zápas nebude kompletní. Milan Nousek musí řešit absence třech hráčů, ale i tak věří, že jeho svěřenci budou v duelu s favoritem konkurenceschopní. „Každé kolo poháru má nějaké překvapení. Proč bychom to nemohli být zrovna my?“ pousměje se Milan Nousek mladší.

Táborsko přivítá Varnsdorf

Na minulou sezonu si mohou zavzpomínat fanoušci i fotbalisté v Táboře. Druhé kolo poháru jim totiž poslalo do cesty druholigový tým. Varnsdorf se představil u Jordánu loni v listopadu a vyhrál tam 3:2 brankou v nastavení.

Teď mu to domácí budou chtít vrátit. Hrát se bude ve středu od 17 hodin na stadionu v Kvapilově ulici. „Snad jsme diváky částečně pozvali tím, že ve třetí lize se nám daří, máme tři výhry a jsme stoprocentní. Pohár bude něco jiného, nebude to jednoduché. Jsme teprve na začátku budování týmu. Čeká nás těžký Varnsdorf a v neděli v soutěži neméně těžká Příbram B,“ řekl Miloslav Brožek, jenž si ale klade jediný cíl – postoupit. Pak by totiž do Tábora mohl přijet atraktivní prvoligový soupeř.

„Pro naše hráče je to motivace. Určitě se vydají. Utkání s Varnsdorfem bude zajímavou konfrontací s druhou ligou. Chceme ukázat, že i my máme kvalitu. O tomto pohárovém zápase přemýšlíme i v kontextu s následným mistrovským utkáním. Zatím proto přesně nevíme, jak ve středu nastoupíme, v jakém složení a herním systému,“ nenaznačil trenér, zda bude někoho šetřit.

„V poháru, který zřejmě nevyhrajeme, chceme zůstat co nejdéle,“ uzavřel s úsměvem Miloslav Brožek.

Ústí nad Orlicí je rozehrané

Na třetiligového soupeře narazí fotbalisté Dynama České Budějovice. Ti se dnes vydají na cestu do Ústí nad Orlicí, kde na ně bude čekat domácí tým, který v této sezoně ze tří duelů zvítězil zatím dvakrát. Naposledy o víkendu porazil dvěma góly exligového Jakuba Chlebouna béčko Mladé Boleslavi 2:1 před pěti stovkami fandů. I proto se dá čekat, že na Jihočechy čeká na východě Čech bouřlivé prostředí.

Svěřenci trenéra Davida Horejše pojedou k utkání po nepovedeném duelu v Mladé Boleslavi. Poprvé v sezoně by mohl v sestavě nastoupit i nově příchozí Roman Polom. Naopak start útočníka Michaela Rabušice se ještě zřejmě nedá očekávat, protože mezinárodní transfer z Maďarska je složitější. Zápas začne v 17 hodin.