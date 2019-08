Trenér Ústí nad Orlicí po poháru: Hráli jsme, co umíme. Nestačilo to

Soutěžní rozdíl byl znát hned od prvních minut. Ne že by Ústí nepředvedlo nic, minimálně v první půli dokázalo využít domácího prostředí a svého soupeře celkem stíhalo, konečné skóre ovšem čítalo poměr 0:2.



„Budějovice logicky mají větší kvalitu a lepší hráče, takže jsme prostě hráli to, na co máme a v čem jsme úspěšní. Dnes to ale bohužel nestačilo na nic, zaslouženě jsme prohráli,“ řekl po duelu trenér Ústí Vladimír Chudý.

Hodnotil jej však s úsměvem, protože vzhledem k již zmíněným rozdílům domácí s prohrou tak nějak počítali, respektive ji bez problému přijali. „Pro nás to byl hlavně svátek. Odměna za to, že jsme postoupili v Kolíně, a o tom utkání se nedá mluvit jinak než jako o příjemném sportovním zážitku,“ řekl Chudý.

První gól přišel v jednačtyřicáté minutě, když se na hranici pokutového území hezky uvolnil Patrik Brandner a přesnou střelou k tyči nedal orlickoústeckému brankáři šanci, druhý pak dvacet minut před koncem. To předvedl na malém vápně po rohu důraz kapitán Jihočechů Patrik Čavoš.

„Zbytečný roh, chyba gólmana a soupeř to využil,“ okomentoval situaci stroze Chudý.

Ten se svým týmem plánoval hrozit hlavně ze standardek. Jiskra jich měla hned několik, v první půli hlavně rohy, ale míč se v síti nakonec nezatřepal. „Chyběl nám trochu větší důraz a možná i trochu štěstí. Budějovice jsou zkušené mužstvo, takže si všechno pohlídaly,“ chválil opět Chudý.