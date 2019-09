Další brněnský nezdar. Hlavou se mi honí sprostá slova, přiznal kouč

Aby ne. Stáhnout dvoubrankové manko na hřišti předního celku soutěže znamenalo chvályhodný počin, jenže následná minela jej naprosto degradovala. „Pocity jsou strašné. Měli jsme to udržet a odvézt aspoň bod,“ věděl stoper Lukáš Kryštůfek.

Takřka totožnou katastrofu téměř přesně před měsícem zažila na stejném místě Líšeň. Také ona zvládla dorovnat na 2:2, aby v úplném závěru inkasovala. Jenže zatímco u brněnského nováčka soutěže se jednalo o krutou daň za nezkušenost, u Zbrojovky myslící na postup výš takový kolaps zaráží mnohem víc.

„Samozřejmě jsem se snažil zavolat na zkušenější hráče, aby (po vyrovnání) dali tým dohromady a aby věděli, že ještě není konec. Aby pracovali dál, byli koncentrovaní a nepustili Jihlavu do hry. Ale z nějakého důvodu jsme byli nedůslední,“ posteskl si Šustr. „Zatím přesně nevím, kde byla největší chyba.“

Zbrojovka každopádně nadále druhou ligou klopýtá místo toho, aby se hnala za postupem. V reprezentační přestávce sice vytasila trumf v podobě bývalého reprezentanta Ondřeje Vaňka (který v pátek poprvé v brněnském dresu skóroval) a následně v derby přemohla Líšeň, v pátek však zaznamenala další bolestivou ztrátu.

Herně přitom alespoň v prvním poločase předvedla náznak zlepšení. „Doteď nebyla kvalitní ani hra, ale tentokrát se za první poločas nemusíme stydět. Drželi jsme balon, měli jsme víc ze hry. Ale pak nesmyslně dostaneme ze standardky gól do kabiny,“ litoval Kryštůfek.

Okamžitě po pauze přidala Jihlava druhý zásah a Zbrojovka se zdála na lopatkách. „Po gólu na 2:0 jsme dominovali. Stačilo dotáhnout určité akce, lítalo to kolem brány,“ líčil jihlavský kouč Radim Kučera.

Místo toho však Vaněk po centru Pavla Eismanna snížil a v 88. minutě čerstvá posila pro změnu připravila pro Antonína Růska vyrovnání. Euforie však trvala jen krátce. „Průběh zápasu si člověk nevybírá. Je dobré, že jsme dali na 2:2, ale bohužel jsme to neudrželi. O to je to horší,“ láteřil Kryštůfek.

Duel s přímým rivalem v boji o postup vnímali Brňané nesmírně vážně, sám jejich trenér jej označil za magnet. Po něm mu nezbylo než sklesle prohodit: „Zápas jsme nezvládli a je to velká škoda.“

Zbrojovka tak z devíti druholigových utkání vyhrála pouhá tři a plácá se uprostřed tabulky. Příští sobotu ji na domácí půdě čeká další z přímých rivalů Hradec Králové. A každé další zaváhání bude bolet čím dál víc.