Závěry zápasů jihlavských fotbalistů? Nevhodné pro kardiaky

Trenér věřil, že Jihlava už ostudnou sérii zlomí Tři zápasy, tři porážky. A k tomu ostudné skóre 3:15. Hodně bídnou bilanci měli jihlavští fotbalisté v posledních vzájemných zápasech s Brnem. Před pátečním utkáním tak měli Zbrojovce rozhodně co vracet. „Věřil jsem hráčům, že špatnou sérii, kterou máme ze zimní přípravy, konce jarní části a letní přípravy, prolomíme,“ připomněl jihlavský kouč Radim Kučera tři letošní debakly 0:4 (2. února), 1:6 (25. května) a 2:5 (29. června). „Hráči zaslouží pochvalu, dali do toho doopravdy vše, co mají v sobě. A s těžkým soupeřem jsme získali tři body,“ oddechl si Kučera po vydřeném vítězství 3:2. „Pocity jsou neuvěřitelné,“ usmíval se jihlavský útočník Stanislav Klobása, který znovu k vítězství přispěl přesným zásahem - v aktuální sezoně už devátým. „Že jsme vyhráli zrovna nad Brnem, se kterým jsme dobrou bilanci neměli, za to jsme obrovsky šťastní.“ Svou radost jihlavští hráči po utkání rozhodně neskrývali. „V kabině to chvíli vypadlo, že ji snad zboříme,“ smál se Klobása. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas, Zbrojovka je jasný adept na postup,“ uvedl debutant v jihlavské sestavě v ligovém zápase Tomáš Svoboda. „Chtěli jsme to odmakat, naštěstí jsme ke konci dali třetí gól, takže jsme zápas zvládli.“ Jihlava tak potvrdila druhé místo v tabulce Fortuna: Národní ligy, na zatím suverénní Pardubice ztrácí čtyři body. Brno je sedmé.