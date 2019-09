Hradec musíme zvládnout, ví Šustr, brněnský trenér pod palbou

Týden druholigové Zbrojovky Brno začal neklidem při zprávách o odvolání trenéra Šustra, které se však neukázaly jako pravdivé. Vyvrcholí pak v sobotu vysokooktanovým zápasem proti Hradci Králové, po němž se debata o změně trenéra na lavičce brněnských fotbalistů může uklidnit - nebo okamžitě zase vrátit.

„Souhlasím s tím, že zápas je extrémně důležitý,“ uznává Šustr, muž navenek nad věcí, přesto však pod palbou.

Výsledek v první řadě potřebuje jím vedená Zbrojovka; na první místo 2. ligy ztrácí 10 bodů, na barážovou příčku (drží ji právě Hradec Králové) bodů pět.

V návaznosti na to je rezultát víkendové bitvy závažný i pro Šustra. „Ultimátum ve smyslu, že by mi majitel řekl: musíš vyhrát, jinak končíš, nemám. Taková slova nezazněla. Moc dobře si ale uvědomuji důležitost tohoto i každého dalšího zápasu,“ říká brněnský trenér.

Na jaře to byl právě domácí duel s Hradcem, jímž se Zbrojovka po výhře 2:0 tři kola před koncem soutěže vyhoupla na barážovou příčku. Z nového ročníku 2. ligy končí víkendovým kolem první třetina a o tom, že by si otvírala dveře do baráže, se může Zbrojovce jen zdát. Může si jí ale zase přiblížit; nebo aspoň ještě víc neztratit.

Kulisy k přípravě měli fotbalisté v Brně poměrně dramatické. Některá média Šustra po minulé dusivé prohře v Jihlavě rovnou odvolala, fanoušci se o tom také dohadovali.

„Ten týden byl hektický pro všechny. I pro moje okolí, protože spousta lidí se mě ptala, co se děje,“ líčil ve čtvrtek Šustr, zbrojovácký srdcař. Hráčům dal po dvoufázovém středečním drilu volno, sám však na ztichlém stadionu od rána byl.

„Osobně jsem ten týden bral normálně, jako týden následující po utkání, které jsme nezvládli. Prohráli jsme v Jihlavě, ukazovali jsme si chyby, z nichž vyplynuly góly v naší síti, a chystali jsme se na Hradec. Nic jiného jsem neřešil,“ pravil trenér klopýtajícího celku.

Myšlenky na to, že by po páteční porážce a víkendovém „grilování“ ze svého postu odstoupil sám, ho prý nepřepadly.

„Už jsem jednou říkal, že bych mohl nabídnout svoji rezignaci pouze v případě, že budu cítit, že tým nefunguje. Že hráči z nějakého důvodu stojí proti mně. To tady ale není. Na tréninku je vidět tým, který funguje, pracuje, jsou tam vidět emoce, které tam mají být... kdyby ale mělo dojít k tomu, že zápasy nebudeme zvládat, tak si s vedením sedneme. Nejsem ten, kdo se bude držet místa zuby nehty. Kdybych cítil, že jsem já tou brzdou výkonu Zbrojovky, tak tady nemůžu zůstat,“ řekl Šustr.

V kádru kromě dlouhodobého zranění obránce Juraje Kotuly nemá výpadky, po karetním trestu se vrací obránce Jakub Šural.

Šustr mimo jiné sází na to, že mu důležitý zápas dá odpověď na otázku, proč se Zbrojovka kolikrát v klíčových chvílích na trávníků chová laxně, jako kdyby si pro výsledek nebyla schopna rázně dojít.

„Z čeho ta laxnost pramení, to je záhada. Kluci si uvědomují, o co se hraje. Vědí, že když budou laxně bránit, tak nemůžeme zvládnout nic. Jestli je svazuje strach nebo obava z toho, že se něco nepovede... Věřím tomu, že po tom všem, co se tady odehrálo, včetně týdne po Jihlavě, to z nich už spadne a zápas půjdou odpracovat tak, abychom ho zvládli,“ doufá kouč.

Hradec Králové přijede do Brna rozjetý se čtyřmi výhrami v zádech. Hraje se od 18.30.