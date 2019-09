Minela v Brně? Mám mu teď co vracet, říká hradecký gólman Ottmar

Chvíli před poločasem chtěl Ottmar rozehrát míč, který se k němu vracel, jenomže krátce před kopem uklouzl tak nešťastně, že jej nezasáhl a domácí Štěpanovský toho využil, do prázdné branky získal svému týmu vedení 1:0.

Hradec navíc pak jen o několik desítek vteřin později přišel o vyloučeného stopera Martince a tyhle dva nešťastné okamžiky mu výrazně uškodily, 0:2 prohrál a k baráži se přiblížilo Brno.

„Teď před dalším zápasem v Brně mě to asi i napadlo,“ připouští zkušený hradecký gólman před sobotním duelem (18.30), „mám Brnu co vracet, svojí chybou jsem mu cestu k výhře tenkrát daroval, o to větší motivaci teď mám.

Pro vás to byla hodně těžká chvíle, přihodilo se vám předtím něco podobného?

Pochopitelně jsem chyby ve své kariéře udělal, ale na takovouhle zásadní, to si opravdu nevzpomínám. Tohle bylo zatím asi opravdu nejhorší. Bohužel to k fotbalu občas patří.

Dokázal jste se s tím ale dobře vyrovnat, po přestávce jste předvedl několik výborných zákroků a tým držel v naději na bodový úspěch. Jak to bylo těžké?

I když se mi pak něco povedlo, dochytat to určitě nebylo lehké. Bohužel jsem byl u jednoho ze dvou rozhodujících momentů, které přišly krátce po sobě. Nejprve jsme dostali gól, pak jsme šli hned do deseti a v oslabení už jsme na zvrat neměli, i když jsme po přestávce špatně nehráli.

Nyní jedete do Brna v trochu jiné situaci. Zatímco tehdy se soupeři dařilo, teď tomu tak zdaleka není. Co od něj čekáte?

Že by teď na rozdíl od jara mohla být výhoda na naší straně.

Myslíte třeba četné úvahy v týdnu o změně tamního trenéra, protože výsledky týmu nejsou takové, jaké si vedení klubu představuje?

Tohle neřešíme. V situaci, kdy nás musejí porazit, jsou asi oni.

Co vy na to?

Pro nás by bylo fajn, kdyby se nám je podařilo udržet daleko za námi alespoň tak, jak jsou teď. Víme ale, že to nebude lehké, Brno hodně posílilo, teď naposledy přišel bývalý reprezentant Vaněk, kvalitních fotbalistů a velkých jmen tam mají hodně.

Co z toho pro vás bude vyplývat?

Že musíme vsadit na to, co nám přineslo úspěchy v posledních zápasech, kdy se nám dařilo těžit z týmové soudržnosti.

Pojedete do Brna po čtyřech druholigových výhrách za sebou, ale také po středeční pohárové porážce 0:2 v Ostravě na Baníku. Nenarušila trochu vaši pohodu?

To bych neřekl. I když každá porážka mrzí, myslím, že jsme v Ostravě mohli ze hřiště jít se vztyčenou hlavou. Sice jsme brzy inkasovali, ale pak jsme byli Baníku vyrovnaným soupeřem, nastřelili jsme tyč. Bohužel rozhodly dva rohy, ale až na to nejdůležitější, což jsou právě ty góly, byl náš výkon veskrze pozitivní. Předvedli jsme hru, z níž jde čerpat dál.

V Brně vás nečeká nic lehkého i proto, že se dá očekávat bouřlivá atmosféra...

I v tomhle by nám mohl pohárový zápas v Ostravě pomoci. Přišly na něj přes čtyři tisíce lidí, atmosféra výborná, takže pokud se to bude v Brně opakovat, mohli bychom na to být lépe připraveni.