Když se zavřou jedny dveře, otevřou se jiné, říká končící trenér Kameník

Vedení druholigových jihlavských fotbalistů s ním i s jeho asistentem Jozefem Pavlíkem ve s středu přece jen ukončilo spolupráci.

„Jestli je to překvapení? Ve fotbale vás nemůže nic překvapit. Ale je fakt, že jsme předpokládali, že u týmu zůstaneme do konce sezony. A pak že si vše vyhodnotíme,“ prozradil Kameník.

Takže vás rozhodnutí vedení FC Vysočina přece jen zaskočilo...

Klub má plné právo si vybrat lidi, s nimiž bude spolupracovat. Naše cesty se rozcházejí. A to je asi všechno, co k tomu můžu říct.

Když jsme se spolu bavili loni v červnu poté, co jste do Jihlavy nastoupil, mluvil jste o tom, že chcete být součástí zdejšího fotbalového projektu, protože vám dává smysl. Co se stalo, že projekt nedopadl podle vašich představ?

Nechtěl bych komentovat, co se stalo, nebo nestalo. Prostě jsme došli do stadia, kdy se vedení klubu rozhodlo takto. A ty věci, které visí v pozadí, jsou spíš interní.

Jak na jihlavské angažmá budete vzpomínat?

Jenom v dobrém. Potkal jsem zde skvělé lidi, měl k dispozici parádní prostředí. Musím poděkovat za šanci, kterou mi Vysočina dala.

Teď si dáte pauzu, nebo budete hledat hned jinou práci?

Uvidíme, co bude. Když něco končí, je to třeba proto, že by někde mohlo začít něco jiného. A když se jedny dveře zavřou, můžou se otevřít jiné. Zatím nevím.

Přitom začátek letošní sezony vypadal tak nadějně. Proč se to podle vás pokazilo?

Dostali jsme se do výsledkové krize, která začala zápasem s Opavou. Pak následovala prohra v Líšni a celou tu sérii jsme zakončili porážkou 0:5 na Dukle. Přitom náš výkon nebyl tak špatný.