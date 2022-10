Vysočina vyzve lídra. Chci mít utkání pod kontrolou, říká nový trenér Smetana

Za normálních okolností by fotbalový trenér Ondřej Smetana po svém příchodu do Jihlavy jistě rád věnoval čas poznání svých nových svěřenců. Jenže na to nyní jednoduše není čas.

„Situace je jasně daná. Jsme dva dny po zápase a dva dny před dalším utkáním,“ uvedl Smetana při svém čtvrtečním debutu u FC Vysočina. „Nechtěli jsme proto řešit nějaké obecné věci. Spíš se musíme soustředit na sobotu.“

V sobotu ve 14.30 totiž čeká v tabulce Fortuna: Národní ligy osmou Jihlavu těžký duel na hřišti lídra druhé ligy z Příbrami. „Myslím, že je úplně jedno, jestli hrajeme proti prvnímu týmu v tabulce, nebo proti poslednímu. Vždy si vítězství musíte odpracovat,“ burcuje tým Smetana. „Budeme chtít udělat maximum pro to, abychom uspěli.“

Do duelu v Příbrami nezbývá moc času. Co můžete u mužstva za tak krátký čas změnit?

Chceme se maximálně připravit na to, čím se budeme chtít prezentovat. A samozřejmě se budeme snažit najít a eliminovat silné stránky Příbrami.

Prozradíte, co od vás mohou fanoušci očekávat?

My jsme se k tomu ještě moc nedostali ani s hráči, kteří by to měli slyšet jako první. Ale většinou to vychází z toho, že chceme hrát ofenzivně. Hráčům jsme kladli na srdce důraz na ofenzivu, vytváření šancí a gólovou produktivitu. Chci, aby hráli ve vysoké intenzitě a náročně. Chceme být týmem, který se dostává do více šancí než soupeř, mít utkání pod kontrolou. To je samozřejmě velmi složité, čeká nás spousta práce.

Mluvíte-li o ofenzivním pojetí hry, máme se tedy spíš připravit na výsledky 4:3 než 1:0?

Dalo by se to tak říct. Ale ještě raději jsem za výsledek 4:1 nebo 4:0. (usmívá se) Ale za vítězství 1:0 máte stejně bodů, jako za výhru 4:3. Takže záleží na každém zápase, jak utkání vypadá. Jde o to mít výsledky, nejlépe i s dobrými výkony. A to je ta nejlepší varianta, kterou bychom chtěli divákům a fanouškům nabídnout.

Vysočina má za sebou často herně povedené zápasy, ve kterých ale dojela na špatnou koncovku. Jak v této situaci můžete naučit hráče dávat góly?

Asi vám neodpovím nějak zázračně. Musíme na tom pracovat. Co jiného bychom s tím mohli dělat? Je to o nějaké systematické práci, důslednosti. A o víře v to, že to z hráčů vymačkáme.

K týmu přicházíte tři kola před koncem podzimu. Už jste se s vedením bavili o tom, jak moc bude potřeba hráčský kádr obměnit během zimní přestávky?

To jsme ještě neřešili. Fakt je to všechno čerstvé. Jsem tady teprve nějakých 24 hodin a do zimy ještě daleko. Teď jsou pro nás důležité tři zápasy, na které se chceme nastavit. Připravit se a zvládnout je.

Jak moc náročné je pro vás to, že začínáte právě v Příbrami?

Myslím, že ve druhé lize si nevyberete. Je jedno, jestli hrajete proti prvnímu, nebo poslednímu, žádného soupeře nemůžete podcenit. Hráči musejí vědět, že na to se nesmíme ohlížet.

Zbývající podzimní zápasy FC Vysočina 29. 10.

Příbram – Jihlava 14.30 4. 11.

Jihlava – Vyškov 18.00 13. 11.

Olomouc B – Jihlava 10.15

Při posledním angažmá jste vedl prvoligový Baník Ostrava. Není pro vás druholigová Jihlava tak trochu krokem zpátky?

To rozhodně ne. Stále jsem ještě mladým trenérem a moc dobře si uvědomuji, kolik je v Česku profesionálních klubů a jak velká konkurence panuje mezi trenéry. Navíc Vysočina je pro každého českého kouče rozhodně dobrou adresou.

Často se mluví o tom, že Jihlava má mladý, perspektivní kádr. Vnímáte to tak?

Jihlavu vnímám hodně pozitivně. Co se týče budoucnosti klubu a budoucnosti těchto hráčů. Takže jsem rád, že tu můžu být. Myslím si, že je to pro mě hodně zajímavé angažmá.

Sledoval jste Vysočinu v předchozích měsících? Znáte tento tým, někoho u hráčů?

Viděl jsem spoustu ligových a druholigových zápasů, takže přehled o hráčích a klubech mám. Spoustu hráčů jsem znal ze hřiště. Teď je teprve budu poznávat v kabině a osobně. Samozřejmě by bylo lepší, mít více času a dní na seznámení. Ale nedá se nic dělat.

Je pro vás výhodou, že z předchozího realizačního týmu zde zůstal asistent Michal Veselý?

Ano, je to pro mě důležité. Chtěl jsem tu mít někoho, kdo ty hráče zná nejlépe a více než já. Proto je důležitou součástí našeho realizačního týmu.