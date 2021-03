Hradecký záložník Rada: Hlavně se po delší době opět dotknout vítězství

Dnes odpoledne by se Radův příběh posledních měsíců dobře ilustrující komplikovanost toho, co prožíváme, mohl dočkat happy endu. Zkušený fotbalista by se měl v sestavě Hradce postavit v druholigovém zápase Jihlavě, teprve druhém v jarní části soutěže a prvním po téměř měsíci.

„Připadá mi to, jako bychom jaro začínali až teď, vůbec nemám pocit, že už dávno začalo,“ přiznává Rada, který dnes Hradci může v případě výhry pomoci udržet se v popředí druholigové tabulky.

Hradec je nyní třetí poté, co byl po prohře v Líšni na začátku března řadu dnů v covidové karanténě a po ní se jeho hráči těžce vraceli k tréninku.

Co vy, jaký to byl návrat po nemoci, která právě pro vás nebyla zase tak je

dnoduchá?

Nebyla, ale návrat k tréninku jsem možná čekal i horší. Ze začátku jsem se trochu zadýchával, musel jsem tělo zatěžovat postupně a dávat pozor, co zvládne. Myslím si, že se to povedlo, jsem připravený.



A vlastní průběh nemoci?

Když jsem sledoval zážitky těch, kteří ji prodělali přede mnou, tak bych ho asi mohl považovat za standardní. Těžší chřipka, ale nějaká jiná, nová. I když se to v mém případě přežít dalo, není o co stát.

I kvůli covidu se vaše druholigová pauza protáhla na téměř pět měsíců...

Bohužel, to je specifikum dnešní doby, kdy se to takhle sejde. Platí to ale i o celé soutěži. Je to takové zvláštní.

Pro vás i pro Hradec by zápasem s Jihlavou mohla pauza skončit. V jaké herní pohodě do pokračování sezony půjdete?

Tohle nikdo nedokáže odhadnout, ale tím se nemá cenu zabývat, je dost dobře možné, že si tím projde skoro každý tým, a my už to teď snad máme definitivně za sebou.

Co vaše herní pohoda, za půl roku jste odehrál jen v zimě několik minut v přípravných zápasech?

Natrénováno mám snad dobře, ale jak já říkám, sebelepší trénink nemůže herní praxi nahradit. Možná bude chvíli znát, že jsem dlouho nehrál, ale snad to bude brzy v pořádku.

Zimní přestávkou a nyní skoro měsíční pauzou se mezi fanoušky tak trochu ztratilo povědomí o tom, že jako nejlepší tým podzimu Hradec útočí na jediné postupové místo, o které v minulých týdnech přišel. Výhra nad Jihlavou by vás nechala blízko něj. Je to velké lákadlo?

Určitě by to bylo super, ale spíš než to je pro nás v tuto chvíli důležité vítězství. Jakékoliv, protože my už na něj v lize dlouho čekáme. Nevyhráli jsme v posledních třech zápasech podzimu, prohráli jsme v Líšni, teď se už vítězství potřebujeme dotknout, abychom se neutápěli v nejistotě, že nám to nejde, a také v nervozitě, která by mohla být v průběhu jara, i vzhledem k tomu, o co hrajeme, větší.

Myslíte cíl postoupit do 1. ligy, který jste si na podzim slušně přiblížili?

Přesně tak. Z toho samozřejmě stres přijít může, beru to ale tak, že to k tomu patří a že je to lepší než hrát někde střed tabulky bez výraznějšího cíle.

I když jste o první místo přišli, tak vás nejvíc ohrožují soupeři, se kterými se v boji o postup nepočítalo či možná ještě ani nepočítá, zatímco předpokládaní rivalové – hlavně Viktoria Žižkov a pražská Dukla – výrazně klopýtají. Skoro se chce říct, že vám to nahrává, co říkáte?

Souhlasím s tím, mužstva, se kterými se počítalo a počítá, mají své problémy a jsou za námi, uvidíme, jak se to vyvine. Podceňovat se ale nedá nikdo a v tom je druhá liga krásná.

Nedávnou prvoligovou minulost ale se skromnější přítomností má i Jihlava, kterou dnes hostíte. Co od ní jako od soupeře čekáte?

Sice jsem neviděl ani jeden její zápas, ale čekám mladé, bojovné a běhavé mužstvo. Já bych se ale ani tak tím, co se od ní dá čekat, nezabýval, spíš to bude o nás, co jim dovolíme a zda dokážeme potvrdit, kdo je v tomhle zápase možným favoritem.