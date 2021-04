Proti Žižkovu. Výhra by korunovala skvělý týden hradeckých fotbalistů

Hradečtí fotbalisté by totiž za sebou měli během sedmi dnů dvě výhry, které by jim výrazně přiblížily postup mezi prvoligovou elitu, což by přidalo další důležitý zápis do paměti hradeckých fandů.

V pondělí, jen chvíli po jejich výhře nad Jihlavou, totiž zastupitelstvo města schválilo dodavatele stavby nového stadionu a ten by se měl už na podzim začít stavět.

„Žije tím celá kabina. Je to aktuální, čerstvé, musí to být pro nás všechny další motivační faktor,“ přiznal kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Výraznou motivaci určitě budou mít hráči hradeckého mužstva i v neděli, kdy do Hradce přijede Viktoria Žižkov (začátek v 16.30). Půjde o souboj týmů, které do sezony šly jako výrazní adepti na postup do 1. ligy. Po dosud odehrané části sezony to mnohem více naplňuje Hradec, který je první, zatímco Žižkov na podzim příliš nezářil, a platí to i nyní. Podle Frťaly by ale pro jeho tým nebylo nic horšího než soupeře byť jen trochu podcenit

„Mají sílu, i když si vstup do jarní části asi představovali jinak,“ poznamenal hradecký trenér, „musíme jít do zápasu s pokorou, respektovat kvality soupeře.“

I proto bude na hráče apelovat, aby se nenechali ukolébat pondělní vysokou výhrou nad Jihlavou, kterou se jejich tým úspěšně vrátil k ligovým zápasům po covidové pauze: „Nemůžeme si myslet, že každý zápas dopadne výsledkově tak jako ten poslední. Žižkov je tým, který má nebezpečné hráče hlavně ve hře dopředu.“

Následky covidové pauzy budou na sestavě ještě znát, podrobnosti si ale Frťala nechal pro sebe: „Nerad beru do širší nominace hráče, který není na sto procent. Fanoušek to neví, jsou to interní věci, které i kvůli soupeřům nechceme pouštět ven.“