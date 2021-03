Návrat k lize přinesl Hradci návrat do čela: Není co vytknout

Hlavně že jsme zastavili sérii bez výhry, potěšilo střelce Stále ještě devatenáctiletý stoper Denis Donát si během této sezony vydobyl místo v základní sestavě hradeckého mužstva. V prvních třech zápasech ještě střídal, od té doby nechyběl ani minutu. Včera ke svému průlomu do dospělého fotbalu přidal i první druholigový gól. Svým zásahem z úvodu druhé půle, kterým zvyšoval na 2:0, nasměroval Hradec v zápase s Jihlavou k výhře 4:0 a tím i k návratu na první místo tabulky. „Byl by hřích, kdybych to nedal,“ popsal svoji premiérovou trefu v ligovém zápase za hradecké druholigové mužstvo, „naposledy jsem gól dal někdy před dvěma lety ještě za devatenáctku.“ Šlo o těžký zápas po tak dlouhé pauze zaviněné karanténou?

I kvůli té pauze to zpočátku nebylo herně to, co bychom chtěli hrát, ale v prvním poločase i na začátku druhého jsme si pomohli standardními situacemi. Pomohla nám ale silná desetiminutovka po přestávce, ve které jsme dali tři góly, a bylo po zápase. Jak složitý byl pro mužstvo návrat z karantény?

Pro mě v pohodě, protože já jsem covid prodělal v lednu, a teď jsem tak byl v pořádku. Pro kluky, kteří onemocněli teď, to bylo horší, ale jak se postupně vraceli, tak bylo znát, jak jsme všichni na zápasy znovu natěšení. Jenom dobře, že se nám i díky tomu podařilo zastavit sérii zápasů bez výhry. Poprvé v ligovém zápase jste za zády měli v brance Michala Reichla, který přišel v zimě, jaká s ním byla spolupráce?

Úplně v pohodě, ostatně to platí i pro Radima Ottmara a Patrika Vízka, další naše gólmany. A jsem rád, že jsme nakonec dotáhli zápas s čistým kontem, to už se nám také delší čas nepovedlo.