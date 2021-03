Ledová sprcha pro oba: Líšeň obrala Hradec, vede 2. ligu a náměstek už jí slibuje azyl

Napínavý zápas v Líšni o čelo druhé ligy skončil ledovou sprchou pro oba: pro poražený Hradec Králové obrazně, protože porážka a pád z prvního místa jsou pro něho okamžitým vystřízlivěním při spřádání postupových plánů, a pro domácí doslova.

Když střelec jejich vítězného gólu Jaroslav Málek dával po utkání rozhovory, přiletěl k němu útočník Jan Silný s kyblíkem vody a triumfálně ho polil.

„Pořád jsme se ujišťovali, že nemáme pomýšlet na to, že bychom hráli o první příčky. Nás ale první příčka láká. Chceme na ní zůstat co nejdéle,“ přiznal Málek, nejlepší střelec soutěže, jehož šikovnost v pokutovém území v 70. minutě bojovnou partii rozsekla. Málek si dokázal posunout míč mimo vzniklou skrumáž a zamířit nechytatelně do horního rohu hradecké branky.

Hosté, kteří si vytvářeli platonickou územní převahu, ale ne tutové šance, se už nezmohli na odpověď.

„Tohle nás musí nakopnout. Aspoň si každý uvědomí, že nemůžeme čekat, že každého přehrajeme a v klidu si dojdeme pro postup. Druhá liga je vyrovnaná. Musíme makat a předvádět lepší výkony,“ přiznal kapitán poražených Adam Vlkanova. „Od začátku říkám, že Líšeň je kvalitní tým. Od nás toho bylo málo, přizpůsobili jsme se jejich hře. Chtěli, abychom to kopali, a vzadu jsou silní. Hlavy se s nimi těžko vyhrávají. Nám se nepodařilo dávat balony za jejich obranu. Byl to boj, fotbalu tam bylo málo,“ pronesl Vlkanova.

Hradecký šikula byl jedním z těch, jimž podmínky zápasu vůbec nevyhovovaly. Na těžkém terénu byl prakticky neviditelný.

To domácí nadšeně „dupali“ od začátku do konce. Do laufu se dostali hned v 6. minutě vedoucím gólem ex-ligového Milana Lutonského.

„Nečekali jsme takový start. Řekli jsme si, že budeme hrát odzadu, a hned v 6. minutě vedeme. Byla tam euforie,“ hlásil Málek. Líšeň navíc počítala s tím, že se bude zhoršovat trávník, který během posledních dnů prošel jak sněžením, tak deštěm a těsně před víkendem i nočním mrazem. „První jarní kola jsou o bojovnosti. Hradec hraje společně s Duklou nejvíc kombinační fotbal ve druhé lize, ale to tady nešlo, tady se rozdíly smazávaly. Chtěli jsme hrát na brejky, a jak jsme dali první gól, tak přestože oni vyrovnali, tak jsme to zarputilostí urvali,“ pochvaloval si Málek.

Domácí měli při svém velkém zápalu do hry i štěstí, že dohrávali v jedenácti. Ve druhém poločase Silný atakoval mimo hru jednoho z hradeckých obránců rukama, srazil ho na zem a mohl být rád, že viděl jen žlutou kartu.

„Šel do něho zbytečně,“ připustil líšeňský trenér Milan Valachovič. Silného raději střídal, aby se nenechal vyloučit.

Hosté přijeli bez nemocného trenéra Zdenka Frťaly, místo kterého zápas koučoval jeho asistent Ondřej Prášil. Takhle si to oba vyzkoušeli už v týdnu pří pohárovém zápase s Plzní.

V kontaktu byli i během poločasové přestávky v Líšni. Frťalovi, který utkání sledoval pomocí internetového přenosu, se nelíbil hlavně slabý tlak do pokutového území.

„Říkal, abychom se víc tlačili do vápna. V prvním poločase jsme se nedostávali do šancí, standardky jsme zahrávali špatně. Chtěl, abychom se Vášou (Daniel Vašulín) a Dvořákem (Pavel Dvořák) tlačili víc, byly to kosmetické úpravy. Abychom nehráli kolem půlky,“ shrnul hlavní body společné komunikace zaskakující hlavní trenér Prášil.

Přesto to bylo právě v prvním poločase, kdy si Hradec vlastní kombinací vytvořil největší šanci. Na centr si na zadní tyči počkal Erik Prekop, dokázal míč trefit přímo ze vzduchu, ale vypálil těsně vedle.

„Rozhodovalo se produktivitou ve vápnech. Líšeň ze tří šancí dala dva góly, my jeden,“ konstatoval Prášil.

Jeho tým na vlastní kůži poznal, jak nebezpečným soupeřem nadšeně hrající Líšeň může být. I když není snadné představit si ji v nejvyšší soutěži, když i druhou ligu hraje teprve druhým rokem a dodnes značná část jejích hráčů chodí do práce, podle náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) se prý už začíná jednat o tom, kde by Líšeň ligu hrála.

Petr Hladík @hladikpe Gratuluji @sk_lisen k vítězství nad Hradcem a posunu do čela druhé ligy. Pokud by Líšeň soutěž vyhrála, samozřejmě ji město Brno poskytne zázemí na Srbské. S klubem již diskutujeme o podmínkách, pokud by se tak stalo. oblíbit odpovědět

Logicky by to bylo v Králově Poli, kde sídlí Zbrojovka Brno. Hladík informoval na Twitteru o tom, že by oba brněnské celky mohly jedno hřiště sdílet i v případě, že by Zbrojovka z ligy sestoupila.

„Líšeň nás bude prohánět určitě,“ uvědomuje si i hradecký asistent Prášil. Rozlet, jaký nyní skromný tým z okrajové brněnské části prožívá, pamatuje ze své hráčské kariéry. „Hrál jsem za Čáslav, dostali jsme se společně s Bohemkou na postupovou pozici, ale nevzali jsme ji a postoupilo Slovácko. Každý, kdo je na této (přední) pozici, si to chce vyzkoušet. Líšeň je náš konkurent ve hře o postup, stejně jako ostatní týmy. Já si ale nemyslím, že se tady dnes rozhodla soutěž,“ pronesl.

Jenže Hradec to nebude ani v dalších kolech mít snadné. V příštím kole hraje s Jihlavou a následně se střetne s Chrudimí, která dokázala v neděli šokovat Viktorii Žižkov.

Líšeň hraje v příštím kole derby s Blanskem. To za záchranou pod novým trenérem Martinem Pulpitem vykročilo výhrou nad Třincem.

„Když jsem nás dnes viděl, tak terén sice rozhodl, ale my se můžeme měřit s kýmkoliv ve druhé lize,“ varoval soupeře Málek.