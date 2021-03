Žádný hráč nevynikl, ani nepropadl, těšilo chrudimského kouče

„Předvedli jsme týmový a soudržný výkon. Nikdo nevynikal, ani nepropadl,“ řekl po utkání pro klubový web Veselý s tím, že šlo o klasický první mistrák po dlouhé pauze. „Všichni čekali, s čím přijde soupeř. Navíc byl hodně zmrzlý terén, hřiště bylo ale dobře připravené,“ dodal.

Východočeši Viktorku nalomili po půl hodině hry, kdy ve 28. minutě útočník Petr Rybička svým druhým gólem zvyšoval už na 2:0 pro hosty. „Ráz zápasu učila již první branka. Bylo důležité, že jsme ji dali my (v 7. minutě), protože Žižkov měl v první půli několik nebezpečných situací, hrozil ze standardek a nakopávaných míčů,“ přemítal Veselý.

Ještě lépe jeho týmu bylo, když si Ladislav Mužík v 57. minutě postavil balon na penaltový puntík a s přehledem nařízený pokutový kop uklidil prudkou ranou do sítě.

Mužík byl během zimní pauzy na testech v mateřských Pardubicích, kde však neuspěl, a může v Chrudimi dál plnit roli lídra prvního týmu. V probíhající sezoně zaznamenal už osmý gól.

Za stavu 0:3 z domácího pohledu už bylo o vítězství Chrudimi rozhodnuto definitivně, Žižkov však ještě tři minuty po Mužíkově zásahu korigoval na konečných 1:3. Přesnou hlavičkou po centru do vápna se prosadil Igor Súkenník.

„Byla to řešitelná situace a laciný gól, za který se trochu zlobím,“ přiznal Veselý. „Pak to bylo chvíli hektické, ale pečlivou obranou jsme soupeře eliminovali a zápas dovedli do vítězného konce v relativním klidu,“ dodal.

Chrudim tak hned v prvním zápase jara dokázala navázat na úspěšný závěr předešlé části, neprohrála už pětkrát za sebou, proti Žižkovu naopak brala druhou výhru v řadě.

Příští zápas Východočeši hrají opět venku. 14. března od 14.30 nastoupí na trávníku předposledního Táborska, a měli by tak být jasným favoritem tohoto střetnutí. I když však mohou sebevědomě vzhlížet k těm nejvyšším druholigovým patrům, Veselý stále drží emoce na uzdě. „Naším primárním cílem zůstává záchrana. Ukáže se až po třech čtyřech zápasech, pak můžeme koukat dál,“ upozorňuje.

Právě třetí kolo může být pro další průběh soutěže klíčové. Chrudim v prvním domácím utkání vyzve aktuálně druhý Hradec Králové.