Koronavirová pauza Chrudimi končí. I my chceme být nahoře, zní z týmu

„Bohužel, taková je teď doba,“ nestěžuje si chrudimský stoper Petr Drahoš v rozhovoru pro klubový web. „Netýká se to jenom nás, takže by to neměla být zas tak velká komplikace,“ dodává.

Pro Chrudim navíc podle Drahoše tuplem ne. A to právě díky výše zmíněné výhře na Žižkově.

„Sice jsme po dlouhé zimní pauze odehráli jen jedno utkání a zase stojíme, ale utkání se Žižkovem je pro nás velkou psychickou vzpruhou. Navíc je dobře, že pauza přišla teď, a ne někdy v půlce jara,“ uvažuje Drahoš.

Jeho tým v sezoně žije tak trochu pohádku. Chrudim patří k těm menším klubům hrajícím profesionální soutěž. Na tu nejvyšší sice nemůže myslet ani náhodou, pokud by tedy Za Vodojemem nenarazili na ropu, přesto je však čtyři body od postupu a ještě má oproti vedoucí Líšni zápas k dobru.

„Rozhodně nikdo nečekal, že budeme takhle vysoko. Pořád se mluví jen o ostatních, ale i my jsme ukázali, že můžeme a chceme být nahoře,“ vyhlašuje Drahoš. „Je ovšem teprve začátek, musíme to dokázat i ve zbytku sezony, která bude ještě dlouhá a těžká. Je potřeba dál tvrdě pracovat,“ dodává.

K tomu Východočeši využili právě i nečekanou dvoutýdenní mezeru mezi zápasy. „Za tu zimní přípravu se toho stihlo hodně, takže teď byl prostor doladit třeba už jen nějaké malé nedostatky. Věnovali jsme se především tomu, abychom si udrželi rytmus a připravenost na zápas, až přijde, a mohly se doléčit i nějaké šrámy. Navíc poslední dny ani moc nepřálo počasí, takže třeba i štěstí v neštěstí, že se to takto nečekaně odsunulo,“ uvítal Drahoš.