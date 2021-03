Drsná Drskova premiéra. I já chci takové penalty

„Prohráli jsme, protože jsme naše vedení chtěli jen udržet. Přestali jsme hrát fotbal a dostali jsme Prostějov do jeho kombinační hry, ve které je silný,“ mračil se zimní nástupce Davida Oulehly.

Varnsdorf jásal po parádě Ondráčka, který z přímého kopu míč pověsil do šibenice. Jenže vedení spálil Kopřiva: z penalty srovnal, otočil volejem po zpětném pasu chvíli po přestávce. Pak během šesti minut padly tři branky, ale dvě na 1:3 a 2:4 do domácí sítě. ¨

„Když jsme dokázali po slušné akci snížit na gól, zase uděláme chybu vzadu, nedostoupíme hráče a necháme soupeře rozhodnout,“ štvalo Drska, kterému se nezdála penalta pro Prostějov za podražení. „Rozhodčí ji odpískal, jestli byla, nebo ne, je druhá věc. Takovou bych chtěl, až pojedeme na Moravu. Ale nechci se k tomu vyjadřovat ani porážku svádět na rozhodčí.“

Kristián Zbrožek, vůdce obrany, litoval: „Udělali jsme moc chyb, které se nabalovaly na sebe. Přitom na začátku jsme hráli, co jsme chtěli, fungovalo to. Pak jsme ale soupeře zvedli triviálními hrubkami a 2. půle už od nás nebyla úplně aktivní. Po druhém gólu se nám to sesypalo.“

Varnsdorf je devátý, sestupová zóna se mu přiblížila na šest bodů. Premiéra nevyšla ani Oulehlovi, jeho Žižkov doma ztroskotal s Chrudimí 1:3. Další trenérský debut je v plánu dnes, David Jarolím načne ústeckou misi partií na Dukle, kterou vysílá ve 14.30 ČT Sport.