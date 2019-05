Ještě budeme kousat, slibuje ústecký Procházka v boji o baráž

„Když se podíváte na sestavu Brna, které má spoustu zkušených hráčů, je to i pro mě teď lehký favorit na postup do baráže. Porážkou s Varnsdorfem jsme jim to trochu usnadnili, ale určitě budeme kousat dál,“ sliboval na klubovém webu ústecký záložník Daniel Procházka.

Jsme fotbaloví Jánošíci, tvrdí varnsdorfský brankář Porcal Mimo hřiště jsou kamarádi, na něm ale neznají bratra. Fotbalisté Varnsdorfu své ústecké rivaly ve středečním druholigovém derby nešetřili a možná právě domácí porážka 0:2 Armu připraví o šanci zahrát si baráž o první ligu. „Ústí by asi výhra pomohla víc než nám, ale nedá se nic dělat. Je to derby a to se nevypouští,“ říkal varnsdorfský gólman Radek Porcal, se 14 nulami lídr statistik. Slovan se díky vítězství přiblížil ke třetí příčce na rozdíl čtyř bodů, ale na baráž už prý nemyslí. „Myslím, že si to rozdají Brno s Hradcem. My to chceme dohrát tak, aby to neházelo špatný stín na sezonu, která je jinak skvělá.“ Slovan dokázal na jaře porazit Brno, Hradec i Ústí, na druhou stranu si připsal porážky s outsidery Žižkovem či Vlašimí. „My bohatým bereme a chudým dáváme, jsme takoví fotbaloví Jánošíci. Výhrou v Ústí jsme se udrželi ve špičce, což je super. Ted je ve hře ještě devět bodů a my budeme chtít urvat co nejvíc.“

Ústí před derby vyhlásilo útok na ligu, ale že by se tím dostalo pod tlak, to si ústecký rychlík nepřipouští. „My nejsme pod tlakem skoro vůbec, je to spíš takový náš sen. Jsme mladý tým, sbíráme zkušenosti, je nás 20 hráčů v kádru, co jsme hladoví po úspěchu. Rveme se dál, teď pojedeme vyhrát do Hradce, tak snad se to povede,“ burcuje.

Proč to nevyšlo proti Varnsdorfu? „Bránili poctivě dozadu, v bloku, měli rychlé kontry. My jsme si nevypracovali prakticky žádnou šanci a soupeř nás potrestal z brejků. Takové zápasy ve 2. lize prostě jsou. Držíte opticky míč, bývá to o jednom gólu a my ho nedali. Potřebovali jsme urvat 3 body, takže jsme trošku zklamaní,“ neskrýval Procházka.

Arma inkasovala první gól v 86. minutě, když se pak v hektickém závěru snažila o reakci, dostala druhou branku. Varnsdorf porazil Ústí i na podzim doma, ani tehdy neinkasoval a slavil výhru 1:0. „Nedá se nic dělat, je to jeden z nepříjemných soupeřů pro nás. Jsou složení z poctivých kluků, rozhodně nemají špatný tým,“ smeká Procházka.

Další důležitý zápas hraje Ústí už tento víkend v Hradci, s nímž je na tom bodově stejně. Oba soky dělí od třetího Brna dva body. „Hradec je také silné mužstvo, ale určitě tam jedeme vyhrát. Na jaře jsme prohráli jen dvakrát, forma je na naší straně. Ztracený duel s Varnsdorfem musíme hodit za hlavu a urvat tam vítězství, abychom ještě udrželi naději na baráž,“ velí.

Zatímco s Varnsdorfem se Ústí obvykle trápí, na Hradec docela umí. Loni na jaře na jeho půdě výhrou nastartovalo strhující finiš, který mu pomohl zachránit 2. ligu. „Minulý rok měli úplně jiný kádr, ale zápas si pamatuju, Saša Jakubov dal dva góly, nastartovali jsme tam vítěznou vlnu. Těšíme se tam moc, hraje tam náš kámoš Michal Leibl, který v zimě do Hradce z Ústí přestoupil, tak to bude velké. A snad nás to zase nastartuje,“ věří Procházka.

Tak jako Ústí zklamala porážka v derby, královéhradecký obránce Michal Leibl zase musel rozdýchávat porážku 0:2 s Brnem.

„Budeme bojovat dál. Zbývají ještě tři zápasy a my půjdeme po každém bodu. Chceme vyhrát tři zápasy a o baráž se určitě porvat,“ sliboval Leibl. Hradec navíc v Brně neodehrál špatný zápas, to pro něj může být povzbuzení. „Brno bylo nervózní, dělalo hodně chyb, nečekali jsme, že si tady vytvoříme čtyři gólové příležitosti, to se snad nepovedlo žádnému týmu. Byla to pro nás trochu krutá porážka, ale Brno má před sebou ještě tři kroky, my taky, Ústí taky. Pořád se o třetí místo pere čtyři pět týmů,“ tvrdí hradecký kouč Zdeno Frťala.

I když má Zbrojovka teď nejlepší výchozí pozici, rozhodnuto prý není. „Někdo může zaváhat, přijdou třeba překvapivé výsledky. Absolutně nic nebalíme!“