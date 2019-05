Ústecký trenér Křeček: Brno je teď favorit, ale nevzdá to nikdo

„Tím, že jsme derby nezvládli, je pro mě Zbrojovka jasný favorit na 3. místo. Má nejzkušenější tým, většina hráčů kopala ligu. Ale my se budeme prát do poslední chvíle,“ nevzdává se ústecký trenér Aleš Křeček. Jeho parta padla po šestizápasové sérii bez porážky.

Vedením vyhlášený útok na postup do 1. ligy a šance poskočit v případě výhry na barážovou pozici, to možná ústeckým fotbalistům svázalo nohy. „Těžko říct. Snažili jsme se hráče uklidnit, povzbudit, že když si budeme věřit, můžeme to zvládnout. Neřekl bych, že jsme na ně vytvořili extrémní tlak. Ale nevidím jim do hlav. Věděli, co by se při výhře stalo,“ podotkl Křeček. „Ovšem nemyslím, že šlo o hlavní důvod porážky. Tím byl dobře hrající a bránící soupeř a naše špatná ofenziva.“

Varnsdorf se aspoň teoreticky do barážové štvanice vrátil, byť čtyřbodová ztráta vypadá neřešitelně. I on si prošel situací, že když se už už natahoval po 3. místu, selhal.

„Dostali jsme se do určité fáze, kdy to na nás začalo vytvářet obrovský tlak a s mužstvem to něco udělalo. Vychýlilo nás to z našeho směru,“ připomněl varnsdorfský kouč David Oulehla. „Chvíli nám trvalo, než jsme to zase nahodili.“

Nebýt nedávných krachů na půdě posledního Žižkova a doma s Vlašimí, už by skromný Varnsdorf chytal na 3. místě bronz. „Každý očekává, že budete jezdit na venkovní zápasy po republice, vyhrajete na Žižkově, v Sokolově, všude. Jenže všichni mají kvalitu a uhrát každý bod je strašně těžké,“ vnímá Oulehla.

Na postupovou baráž rovněž favorizuje Brno. „Už si to nenechá utéct,“ míní kouč Varnsdorfu, který si podrobil Ústí i ve druhém zápase v sezoně. Proto ty výkřiky o vládcích severu. „V posledních zápasech jsme dostávali dost branek, obranná čtveřice nám nehrála, jak jsme si představovali. Takže jsme udělali změny a myslím, že jsme se do toho trefili,“ pochvaloval si Oulehla. „Ústí cítilo šanci na 3. místo, my se ale dobře připravili takticky. Nepustili jsme je do jejich klasické hry, dobře jsme to přečetli.“

Zatímco dosud vycházela střídání ústeckému Křečkovi, teď zakouzlil Oulehla. Žolíci Barac a Schön rozhodli v posledních čtyřech minutách. „Střídající kluci to oživili, dostali jsme hru do tahu, do rychlosti.“

Ústí i tentokrát dobývalo pevnou defenzivu Slovanu marně, gól mu nedalo ani na podzim. „Zápas se odvíjel remízově. Soupeř dobře bránil svůj střední blok, svoji půlku, má běhavý, nepříjemný tým s pevnou defenzivou. Čeká na brejky, má hráče, kteří je umí,“ jmenoval Křeček přednosti Varnsdorfu. „Chtěli jsme vyhrát, měli jsme obrovskou vůli, kluci bojovali, ale dneska jsme na to neměli.“

Pro Křečka dvakrát škoda, proti svému bývalému klubu mu to nejde. „Já s Varnsdorfem neuhrál nikdy nic, v pozici hlavního trenéra jsem s ním vždycky prohrál. Pro mě je to neoblíbený soupeř. Jejich styl je takový, že musíte mít hodně kreativní hráče, kteří dokážou přecházet jeden na jednoho, což se nám nedařilo. Díky skromným podmínkám a obrovské touze se prosadit a dostat se do lepších klubů je to hodně semknutý a bojovný tým. Vždycky byl.“

Hned po derby čeká Armu další klíčová bitva, tentokrát na půdě čtvrtého Hradce Králové. „Chtějí napravit prohru z Brna, taky bojují o baráž. Nevzdává to nikdo, kdo ještě může doklopýtat na 3. místo,“ je jasné Křečkovi. „Ani my to nebalíme.“