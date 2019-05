Pořád je šance na baráž, věří ústecký stoper Pimpara

„Neřekl bych, že by nás nějak znervóznělo, že se oficiálně vyhlásil útok na postup. Bavíme se o tom v kabině už déle, že když jsme takhle nahoře a čeříme ty vody, že o to chceme bojovat až do konce. Teď je to pro nás menší komplikace, ale pořád ještě šanci máme,“ neztrácí víru ústecký stoper Jiří Pimpara.

Derby Ústí vůbec nevyšlo, varnsdorfskou defenzivu marně dobývalo. „Pořádně jsme neohrozili bránu, neprosadili jsme se ani ze standardek, přestože jsme jich měli dost. Když nevystřelíte, nemůžeme vyhrát,“ uvědomoval si ústeckou středeční bídu zkušený stoper. Arma mohla v případě výhry poskočit na barážovou třetí příčku, ale po porážce na ni ztrácí. Klíčovou figuru drží tři kola před koncem Brno.

„Je to teď největší favorit na postup do baráže. My jedeme do Hradce, kde budeme chtít získat zpět ztracené body z derby, a pak musíme doufat, že Brno ještě někde klopýtne.“

Díky novému systému, který dává šanci na postup do 1. ligy ještě třetímu týmu ve 2. lize, to bude nejspíš drama až do konce.

„Chceme to uhrát, udělat zase nějaký krásný úspěch pro ústecký fotbal. Budeme makat až do konce!“ slibuje Pimpara.