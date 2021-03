Fotbalisty Hradce Králové čeká jarní start bez trenéra, musel do karantény

Kouč Zdenko Frťala totiž musel po pozitivním testu na covid-19 do karantény, a s týmem tak nemůže nyní být. „Dozvěděl jsem se to dnes, ale pokud jde o tréninkové věci a přípravu na zápas, budu v kontaktu se Zdenou, všechno budeme řešit spolu tak, jak jsme zvyklí,“ uvedl Frťalův asistent Radek Prášil.



Hradec v úterý v Plzni sehraje osmifinálový duel pohárového MOL Cupu, což pro něj s jedním z nejlepších týmů bude řádná výzva, další začne právě v sobotu, kdy jako lídr druholigové soutěže vstoupí do jarní části. V ní si jen vítěz zajistí postup mezi českou elitu, kam by se Hradec po dlouhé pauze rád vrátil. „Škoda, že teď začínáme a Zdena to chytil. Chtěl bych mu i touhle cestou popřát brzké uzdravení,“ dodal Prášil.

Do Plzně se Hradec dnes vydá i přesto, že los osmifinále MOL Cupu, které se hraje na jeden zápas, jako domácí tým určil Hradec. Kluby se ale, hlavně vzhledem k počasí a k možnostem zajistit odpovídající terén, dohodly na výměně. „Kluci si tak budou moct vizuálně sáhnout na ligu. A vzhledem k tomu, že na stadionu nemohou být fanoušci, v tom nevidíme problém,“ poznamenal Prášil.

S Plzní se Hradečtí v tomto kalendářním roce už poměřili, hned v prvním utkání zimní přípravy s ní na hřišti v lednu prohráli 2:5. „Byli jsme v jiné fázi přípravy, začínali jsme, teď už jsme v ligovém týdenním mikrocyklu,“ uvedl hradecký asistent Prášil.