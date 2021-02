Hradečtí fotbalisté konečně slavili výhru. I s třetí posilou

Nigérijský ofenzivní hráč Seun Egbewole se v úterý stal alespoň na jaro hráčem Hradce a ve středu už byl posledních třicet minut zápasu u první letošní výhry svého nového týmu.

„Uhráli jsme nulu vzadu a konečně vyhráli, navíc první poločas byl z naší strany kvalitní,“ uvedl ke včerejšímu přípravnému zápasu fotbalistů Hradce Králové s rezervou pražské Sparty Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče Hradce Zdenko Frťaly.

Hradec, který zanedlouho do jara vstoupí jako lídr 2. ligy, si rezervu Sparty pozval nad rámec svého původního plánu. Dobře udělal, protože hráči si po dlouhých týdnech a měsících vyzkoušeli, jaké to je odcházet ze hřiště jako vítězové. Naposledy tento pocit totiž Hradečtí zažili před téměř třemi měsíci v druholigovém zápase v Blansku, poté v posledních třech utkáních druholigového podzimu nevyhráli. Nyní jim to v přípravě vyšlo až na pátý pokus. „Hlavně jsme rádi, že jsme konečně nedostali gól,“ podpořil trenérova slova Otto Urma, jenž si po zranění včera konečně zahrál zápas.

Střelecky se o výhru, navíc s nulou na kontě inkasovaných branek, postaral útočník Vašulín. První gól dal po necelé čtvrthodině hry, druhý přidal asi po hodině zápasu. Poté přenechal své místo nigérijské posile Egbewolemu. Tento talentovaný hráč však nebyl sám, kdo se v týmu včera představil jako novic. Celý zápas totiž odehrál Černohorec Vućič, zatímco brankář Reichl odchytal druhý poločas.

Právě u gólmana, jenž do Hradce přišel minulý týden z Olomouce, je třeba se zastavit. V brance totiž po přestávce vystřídal Vízka, jenž se v prvním poločase do branky vrátil po podzimní operaci. Ottmar, jeho podzimní kolega, stále nehraje.

Před startem jarní části druholigové soutěže Hradec čekají ještě dva přátelské duely, první v sobotu s Vlašimí, druhý o necelý týden později s Varnsdorfem. Do ligy by měl Hradec naskočit 6. března v Líšni. Tři dny předtím je na programu osmifinále pohárového MOL Cupu, v němž Hradec vyzve Plzeň, ale o tom, zda bude tento termín dodržen, se ještě jedná.