Po letech dorazil do Hradce Králové gólman. Bude postupový?

Jen pro zajímavost: Zkuste vyjmenovat alespoň dva brankáře, které hradecký fotbalový klub za posledních dvacet let přivedl, aniž měli hradeckou mládežnickou minulost.



Kolik jste jich dali dohromady? Pokud alespoň ty dva, jste dobří. Byli totiž jen čtyři. A kdo to byl? Na počátku milénia Hradec do brankářské dvojice přivedl tehdy ligou ošlehané Michala Čalouna a Luboše Přibyla, v roce 2010 na půl roku Jana Hanuše z pražské Slavie a zatím posledním byl Slovák Martin Kuciak, který na východ Čech přišel před neclými sedmi lety a strávil zde rok.

Že se tento nevelký výčet právě nyní rozroste o nové jméno, se asi ještě před několika dny moc neuvažovalo. Závěr přestupového okna to ale změnil. A to navzdory tomu, že na podzim, po kterém je Hradec ve 2. lize první, nebyly s brankáři problémy.

„V zimní přípravě se Patrik Vízek i Radim Ottmar potýkali nebo potýkají se zdravotními problémy. Vzhledem k tomu, že přestupové období končí měsíc před startem jara, museli jsme reagovat teď. Nechtěl jsem si pozdě vyčítat, že jsme něco podcenili,“ vysvětlil, proč vedení klubu k tomuto kroku sáhlo, sportovní ředitel Jiří Sabou.

Krok hradeckého vedení je logický. Vízek není po podzimní operaci ještě zcela v pořádku. Předminulý týden sice odchytal modelové utkání v rámci hradeckého klubu, které nahradilo Nitrou odřeknutý přípravný duel, ale po něm se operované koleno znovu ozvalo.

Aktuálně nechytá ani zkušený Radim Ottmar, jehož trápí svalový problém. Do ligy by ho sice pustit mohl zcela zdravého, ale stoprocentní jistota to není. Proto Hradec sáhl po Reichlovi. „Věříme, že Michal mezi tyčemi zvýší konkurenci a popere se o místo jedničky,“ míní Sabou.

Druhá zimní posila druholigového lídra

Reichl si do Hradce přiveze řadu brankářských zkušeností, které všechny - s výjimkou jedné sezony na hostování ve Valašském Meziříčí – nasbíral v Olomouci. Té také dvakrát pomohl k postupu do nejvyšší soutěže a zvlášť tato zkušenost by se jemu i Hradci mohla hodit.

„Má už něco za sebou a v tom i dvakrát úspěšný boj o postup,“ podotýká Sabou. Naráží tím na Reichlovu souvislost se sezonou 2014/2015, kdy se na postupu Sigmy podílel jako jednička.

V posledních letech Reichl v Olomouci převážně plnil roli dvojky za zkušeným Milošem Buchtou, případně za členem reprezentačního kádru Alešem Mandousem. V nejvyšší soutěži se nejvýrazněji prosadil v minulém ročníku 2019/2020, kdy odchytal třináct zápasů.

Reichl je druhým hráčem, který v zimní přestávce do Hradce přestoupil, prvním je černohorský obránce či záložník Miloš Vučić. Společně s ním před dvěma týdny přišel i nigérijský ofenzivní záložník Seun Egbewole. O jeho příchodu klub stále ještě jedná, výhodou při těchto jednáních je, že se na něj nevztahuje přestupové okno, které skončilo v pondělí.

Na druhé straně Hradec v zimě opustilo hráčů pouze minimum. Nově se to týká záložníka Procházky, jenž bude hostovat v pražském Vyšehradě. Svolení k odchodu dostal i útočník Šípek, jenž si po podzimu stěžoval na malé zápasové vytížení, ten ale angažmá zatím nesehnal a trénuje s třetiligovou rezervou.

Podzimní lídr 2. ligy by měl jarní část soutěže odstartovat 6. března zápasem na hřišti brněnské Líšně. Ještě předtím však je 3. března plánováno osmifinále pohárového MOL Cupu, kam Hradec na podzim postoupil. Složení osmifinalistů ale ještě není kompletní, stále zbývá sehrát řada zápasů a osmifinále proto ještě nebylo rozlosováno.