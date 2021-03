Škoda šancí, litoval po poháru hradecký Mejdr. Sám velkou také zahodil

„Zápas nevypadal špatně, jen škoda výsledku,“ komentoval úterní pohárové utkání, které se po dohodě obou klubů místo v Hradci odehrálo v Plzni, hradecký obránce Jan Mejdr, pro kterého to bylo první utkání po dvou měsících, do něhož naskočil od samotného začátku.

Co podle vás rozhodlo o tom, že jste v Plzni prohráli a s letošním ročníkem poháru se rozloučili?

Spíše než naším výkonem, který podle mě nebyl špatný, to bylo tím, že jsme neproměňovali šance. Měli jsme jich dost už za stavu 0:0 i pak, když už jsme prohrávali, ale chyběla nám lepší produktivita a navíc jsme dostali dost blbé góly.

Jak to myslíte?

Dva góly nám totiž soupeř dal po standardních situacích, což by se tak úplně stávat nemělo.

Mluvil jste o neproměněných šancích, velkou jste měl za stavu 0:1 i vy, kdy jste mohl vyrovnat. Proč se to nepovedlo?

Bohužel mi míč skočil trochu jinak, než jsem předpokládal. Nechci a ani nemůžu se na to ale vymlouvat. Přiletěl ke mně docela dobrý míč, sice na moji slabší levou nohu a měl jsem ho navíc i trochu pod nohou, ale přesto to šlo zakončit lépe. Měl jsme se do střely víc položit a zkusit ji kopnout nártem. Bohužel to nevyšlo.

Byl to pro vás první zápas, do kterého jste po zranění nastoupil od začátku, jak jste se cítil?

Musím říct, že na to, že jsem celý zápas odehrál po dvou měsících, cítil jsem se velmi dobře. Byly v tom adrenalin a euforie, že jsem po tak dlouhé době mohl naskočit od začátku, do ligy mi to určitě pomohlo. Jen škoda toho výsledku, protože to mohlo být lepší. Kdybychom třeba v úvodu proměnili nějakou svou šanci, možná by zápas vypadal jinak.

Už v sobotu pojedete k prvnímu zápasu druholigového jara. Co vám před cestou do Líšně zápas v Plzni ukázal?

Myslím si, že nám dodal sebevědomí, protože jsme odehráli dobré utkání. Do Líšně pojedeme dobrý výkon přetavit ve vítězství a jednoznačně pro tři body.