Zlom v pravý čas: přišly hradecké výhry bez inkasovaných gólů

Fotbalisté Hradce Králové však už po posledních dvou utkáních letošní zimní přípravy nemusejí řešit, jak jít s tak nepříjemnou bilancí hájit po podzimu první místo ve druhé lize, které by je vyneslo mezi prvoligovou elitu.

Po výhře 2:0 nad třetiligovou rezervou pražské Sparty totiž dva týdny před plánovaným startem jarní části sezony zdolali i rovněž druholigovou Vlašim, tentokrát 1:0.

Dvěma výhrami, v obou případech bez inkasovaného gólu, si mužstvo ověřilo, že je schopné zvládnout to, co bude na jaře nutně potřebovat: vyhrávat. „Je nejvyšší čas, abychom začali vítězit, není to jednoduché se potom dostat na vítěznou vlnu. Musíme si uvědomit, že každé vítězství je pro sebevědomí důležité,“ vyprávěl před dvěma týdny hlavní kouč Zdenko Frťala.

Hradec sice tehdy nad druholigovou Chrudimí záhy vedl 2:0, ale nakonec prohrál 2:3. Společně s posledními třemi podzimními druholigovými koly šlo o osmý zápas, v němž Hradec nevyhrál.

Nyní už na tom je lépe. „Už jsme si to říkali před zápasem s rezervou pražské Sparty. Konečně jsme po delší době pocítili, jak chutná výhra,“ řekl po sobotní výhře nad Vlašimí Petr Kodeš, jenž v posledních zápasech střídá pozici stopera a defenzivního záložníka.

V obou hraje důležitou roli v tom, jak tým dokáže bránit útokům soupeře: „Zase jsme vzadu udrželi nulu a to se počítá.

Hradec ji v zápase s Vlašimí udržel poprvé, kdy měl za obranou v brance celý zápas Michala Reichla, který do Hradce přišel v závěru nedávno skončeného přestupového okna z Olomouce a možná směřuje k tomu, že jaro začne jako týmová gólmanská jednička. „Mohli jsme vyhrát i víc, ale na druhé straně je nutné říct, že nás brankář také podržel,“ poznamenal Ondřej Prášil, asistent kouče Frťaly.

Zápas s Vlašimí se hrál na umělé trávě Malšovického stadionu a domácí tým měl od začátku navrch. Byť soupeř také nebyl v útoku zdaleka neškodný, šancí přibývalo víc na straně Hradce. Zvlášť v první půli. „Hráli jsme aktivně, měli zápas pod kontrolou, šlo o to jen vstřelit branku,“ uvedl Prášil.

Hradeckému mužstvu se to podařilo až po přestávce, čtvrt hodiny před koncem se před brankou soupeře dobře orientoval útočník Prekop, jenž jemnou tečí Mejdrova centru vstřelil jediný gól zápasu. Paradoxně v poločase, v němž měl Hradec přece jen některá herně hluchá místa.

„Odpovídá to tomu, že jsme prostřídali část sestavy a novým hráčům přece jen chvíli trvá, než se do zápasového tempa dostanou,“ konstatoval hradecký asistent.

Další a zároveň poslední přípravné utkání před startem druholigového jara Hradec sehraje v pátek, kdy přijede Varnsdorf. O osm dnů později, 6. března, se Hradečtí vydají do brněnské Líšně, v sázce budou první jarní body do tabulky 2. ligy. „Může to být podobný zápas jako s Vlašimí, bude to hodně o bojovnosti, otázkou bude, jaký bude terén,“ řekl Kodeš.

Ještě předtím, 3. března, má Hradec v termínové listině osmifinálové utkání pohárového MOL Cupu s Plzní, kdy se ale bude hrát, ještě nebylo určeno.