Poučení pro Hradec z generálky: bez agresivity to nejde

Hradeckým hráčům může ale právě tato nepříjemná zkušenost přinést i nějaký klad. Totiž že je matný výkon a porážka 0:1 poučí natolik, že od příštího týdne budou svým soupeřům ukazovat, že varování přišlo právě včas.

„Zápas naznačil to, o čem se bavíme stále. Prvních deset patnáct minut dáme soupeři najevo, že jeho agresivita je pro naši hru složitá a že jí ztrácíme herní jistotu,“ poznamenal po generálce na jarní soutěžní část sezony trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Hradec do ní vstoupí už v úterý osmifinálovým zápasem MOL Cupu na hřišti Plzně, avšak asi očekávanější start přijde v sobotu, kdy se rozjede druholigová soutěž. Hlavně do něj by jeho hráči potřebovali na včerejší výpadek zapomenout.

„Zažil jsem už hodně generálek, a některé jsme i prohráli. Možná o to víc jsme se pak připravovali na první soutěžní zápasy. To hlavní nastane v sezoně, tahle facka nám může pomoct,“ řekl kapitán hradeckého mužstva Adam Vlkanova, aniž by chtěl skrývat zklamání z toho, co tým v zápase, v němž se po delší době vrátil z umělého trávníku na přírodní, předvedl. „Nebylo to z naší strany dobré, hlavně v první půli, možná dobře, že jsme tuto ránu dostali,“ přiznal.

A zápas samotný? Hradci se hlavně na začátku nedařilo, jeho hráči vyprodukovali moc chyb. Soupeř na tom byl lépe, po půlhodině hry vstřelil gól a domácím se přes zlepšený výkon po přestávce vyrovnat nepodařilo. Šancí sice tentokrát neměli nijak moc, ale tolik, aby neprohráli, určitě ano. „Hru máme založenou na fotbalovosti, ale musí v tom být i patřičná dávka agresivity. A tohle jsou zápasy, že když nechytnete úvod, tak to pak těžko doháníte,“ poznamenal hradecký trenér Frťala.