Fotbalové Zbrojovce utekla výhra na Julisce i drajv při prodeji klubu

„Pro nestranného diváka muselo jít o skvělé a pohledné utkání, hrálo se nahoru dolů, padlo hodně branek. Když ale dáte na Dukle tři góly a nezvítězíte, je to velká škoda. Po výhře jsme sahali, takže jsme teď primárně zklamaní,“ hodnotil zápas Brňan Josef Koželuh, který si připsal premiérový gól v profesionálních soutěžích.

S kapitánskou páskou na ruce nastoupil při trestem vynucené absenci nejlepšího střelce a tahouna Jakuba Řezníčka stoper Luděk Pernica. Gesto týmu, že je zkušený stoper lídrem, i přestože šlo o jeho první soutěžní zápas po přestupu, jej potěšilo. Svůj výkon by si však – navzdory herní pauze kvůli poranění kolene – představoval lepší.

„Těžké nohy jsem ani neměl, ale maloval jsem si idyličtější návrat. Tři inkasované branky a skóre 3:3, to je pro trenéry a obranu nic moc, protože góly jdou pochopitelně za námi v defenzivě,“ strhával vinu za promarněný duel na svoji linii.

Druhý a třetí gól však vznikl chybami ve středu hřiště, který obsadili s Koželuhem další mládežníci – Jiří Hamza, Jan Hellebrand a Adam Kronus. „Jsou to zkrátka mladí kluci, chyby dělat budou. Já na nich však vidím, že mají obrovský potenciál na to, aby hráli nejen teď ve druhé lize, ale také potom v první. Ohromně se všichni zlepšili,“ podržel kolegy zaskakující kapitán.

Štěkání trenérů bez následků

Mladá záloha i přes tři inkasované branky obstála také před trenérem Tomášem Poláchem. „Udělali jsme dvě chyby v rozehře, které soupeř ztrestal. Já se na to ale tak nechci dívat. Chyběl nám větší klid hlavně za stavu 3:2. Vlastními chybami nebo špatnými rozhodnutími jsme se sami dostali pod tlak. Z toho pramenily šance Dukly, naopak jsme si ale také vytvořili své příležitosti a dali tři góly. Takže máme řadu vykřičníků směrem dozadu, spoustu pozitiv dopředu a uvidíme, jak to půjde dál,“ shrnul Polách.

Ten řešil i osobní „válku“, když v průběhu utkání reagoval na tradiční řádění rozlíceného trenéra Dukly Petra Rady. „Trošku jsme se chytli, protože jsme oba dva impulzivní. Nešlo o nic zásadního. Po zápase jsme si zavolali a máme spolu dobrý vztah, teď možná ještě o kousek hlubší. Nebylo to jen z jeho strany, já taky neudržel chladnou hlavu a reagoval na něj,“ vracel se ke slovní přestřelce koučů.

Tu sudí ke štěstí obou aktérů přešli v zápise mlčením. „Já už si nepamatuju, co jsme na sebe řvali. Nechválili jsme se, ale nic se neděje, popřáli jsme si pak hodně štěstí. Nemá smysl to dál řešit,“ uzavřel věc Polách.

Prodej až později

Ještě víc než týden před utkáním na neformálním srazu s fanoušky budoucí majitel Zbrojovky Pavel Svoreň nahlas dumal, jak do kabiny před prvním jarním kolem přinese balík peněz, aby hráčům ukázal, o co bojují. Sám se i přes pozici nejmocnějšího muže klubu chtěl na Dukle odebrat mezi nejvěrnější příznivce do kotle pro hosty. V sobotu na Julisce ale v sektoru chyběl, neboť Zbrojovka mu pořád neříká pane, byť podle dohody by už měla.

Jenže stávající majitel Václav Bartoněk stále klíčový balík akcií podle vyjádření na webu nepřevedl, ačkoli prodej měl být hotový do pátku. „Smluvní partneři FOR Brno PLUS (Václava Bartoňka) a Česká sportovní rozvojová (Pavla Svoreně) rozhodně dokončí akciovou transakci prodeje podílu 61 procent klubu FC Zbrojovka Brno. Aktuální stav tohoto procesu a termín jeho dokončení ovlivňuje probíhající licenční řízení pro sezonu 2024/25, konkrétně určité právní aspekty této transakce,“ stojí v prohlášení.

Jenže s touto formulací Svoreň evidentně nesouhlasí. „Abych nalil čistého vína desítkám lidí, kteří píší mně a mým kolegům. Tento text jsme viděli poprvé ve chvíli, kdy se objevil na stránkách klubu, a byli jsme z něj překvapení jako z řady dalších věcí v posledních dnech. Zkraje týdne vydáme oficiální stanovisko za kupující,“ napsal na svůj osobní profil na sociální síti X.

Brněnské kabiny se podle Pernici komplikace v deklarovaném prodeji příliš nedotýkají. „Samozřejmě jsme si o tom povykládali, ale my nejsme v ohnisku dění. Řekli jsme si, co kdo zaslechl. Nikdo nic navíc neví, to je věc lidí zainteresovaných v převodu,“ poznamenal.