Ustojí trenér Polách špatné výkony? Zbrojovka je opět v tísni

Místo plánovaného útoku na postup se tak na něj na čtvrté příčce dotahuje střed tabulky. „Jsme v procesu vyhodnocování. Hledáme řešení, jak z této situace ven,“ reagoval sportovní manažer Zdeněk Psotka na otázku MF DNES, zda sobotní brněnské fiasko v Chrudimi, kde hosté ostudně prohráli 1:3, vyústí v Poláchovo odvolání.

Výborný exligový záložník si přitom ve funkci hlavního trenéra Zbrojovky „odkroutil“ teprve šest kol – tři na podzim, tři na jaře. Na kontě má dvě výhry, dvě remízy a dvě porážky.

Mužstvo převzal loni v říjnu po odvolání Luďka Klusáčka, jemuž dělal asistenta. V zimě s ním pak klub podepsal dvouletou smlouvu. Vsadil na to, že Polách je schopný zvednout kvalitu tréninků a pak ji přenést do zápasů.

To ale začalo záhy skřípat. I úvodní jarní remíza 3:3 na Dukle byla při trojím vedení Zbrojovky spíš ztrátou, následovaly dva úplné propadáky – doma 0:0 s Táborskem a potom chrudimská facka. V tabulce, sestavené z posledních pěti kol, figuruje brněnský soubor na jedenáctém místě, což mluví o tom, jak slabou aktuální formu má.

Jakkoliv se však postupový cíl zdá být pro Zbrojovku vzdálený, klopýtají i její přímí konkurenti, tedy Vyškov a Táborsko, a to ji udržuje ve hře alespoň o baráž. Na třetí příčku jí aktuálně chybí čtyři body. I proto vedení klubu rokuje, co dál, bez otálení.

Asistent trenéra Tomáš Polách na tréninku Zbrojovky Brno.

„Cítím, že je možná poslední šance s bojem o postup něco udělat. Přidat něco navíc. To, co jsme předvedli v posledních dvou kolech, byla katastrofa. Jak se zdálo všechno dobře nastartované a ještě na Dukle to fungovalo, tak jsme se zase vrátili do podzimních kolejí,“ přiznal rozčarování Psotka. MF DNES oslovila i Polácha, který mužstvo za výkon v Chrudimi také zkritizoval, včera však nebyl k zastižení.

Na podzim Zbrojovka krizi rozsekla odvoláním Klusáčka, avšak nezvykle po uplynutí reprezentační pauzy a první porážce po ní. Stávající potíže řeší v době, kdy včera odstartovala další přestávka. Nejbližší zápas Brno hraje v pátek 29. března doma proti béčku Sparty.