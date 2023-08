Ústecký fotbal konečně není majitelům lhostejný, rýpl si Hyčka. Chce třetí postup

Ústecký klub v létě koupila od podnikatele Jiřího Hory, během jehož éry Arma spadla do třetí ligy, firma Viagem za čtyři miliony korun a hned angažovala tři ligové persony. Jakub Mareš má 309 startů v české nejvyšší soutěži, Lukáš Zoubele 193, Alois Hyčka zvládl 243 utkání.

„Je vidět, že konečně Ústí převzal někdo, komu tady fotbal není lhostejný,“ chválil Hyčka současné vlastníky a rýpl si i do předchozího či předchozích. „Pro mě bylo důležité, že klub má ambice, proto jsem se tady rozhodl zakotvit. Měl jsem nabídky z druhé ligy, ale já chci s Ústím vykopat postup.“

Nebyl by jeho první, s Armou se kdysi dostal až do nejvyšší soutěže. „Jak říká české přísloví, dobří holubi se vracejí. Ústí byl první klub, který mi dal šanci v dospělém fotbale,“ připomněl v klubové televizi. „Potkal jsem tady svoji manželku, máme tu rodinu a spoustu kamarádů. I to byla motivace, proč jít sem, bydlím tady léta,“ prozradil rodák z Chebu. „Zažil jsem tu dva postupy, rád bych si připsal další.“

Třiatřicetiletý krajní hráč věří, že cíl je reálný. Ústí nad Labem začíná mistrovské boje v sobotu na půdě Jablonce B. „Složil se nový tým, přivedli se kvalitní hráči. Budeme vysoko, budeme se o postup prát,“ předpovídá Hyčka. „Zázemí je skvělé. Nový stadion jsem zažil, už když jsem tu hostoval z Brna.“

Navrátilec přijímá i roli mentora. „Mám nějaký věk a ligové zkušenosti. Je nás tu takových víc, chceme mladým pomáhat růst. Někteří jsou šikovní a mají to v sobě,“ zjistil Hyčka. Poslední tři přípravné zápasy Ústí nad Duklou B, Českou Lípou a Karlovými Vary vyhrálo při skóre 14:1.