Dráha má zpoždění, ústečtí fotbalisté musí pošesté v řadě ven

„Už nevěřím, že to je stoprocentní, ale doufám v to. Hrát sedmkrát v řadě venku, to je pro kluky extrémně těžký start. Ale zase na jaře, až se to bude lámat, tak sedm zápasů za sebou doma by měla být výhoda,“ našel i pozitivum na zpožďující se domácí premiéře viceprezident FK Viagem Ústí Martin Prokeš.

Rekonstrukce atletické dráhy měla skončit tento týden, na pátek 8. září už bylo vše nachystané. První domácí zápas v nové éře chtěl klub pojmout velkolepě. Místo toho musí pošesté za sebou k soupeři, pak ještě jednou. Zase se vše o dva týdny posouvá.

„Mrzí nás to, už jsme se na to těšili. To samé nyní budeme plánovat na Teplice, snad to úsilí nebude vynaložené zbytečně,“ doufá.

Kvůli rekonstrukci dráhy Ústí přišlo i o domácí pořadatelství zápasu 2. kola MOL Cupu s prvoligovou Mladou Boleslaví, na hřišti favorita padlo minulou středu 2:4.

„Chtěli jsme doma hrát alespoň pohárové utkání s ligovým účastníkem, bohužel ani v tom nám vyhověno nebylo. Celá rekonstrukce mi od začátku nedávala smysl, nechápu, proč se s tím nezačalo hned po skončení soutěže na jaře,“ kroutí hlavou Prokeš.

Má to zjevně dopad i na nepříliš přesvědčivý rozjezd Army ve třetí lize, po pěti zápasech je sedmá s bilancí 2 výhry, 1 remíza, 2 prohry. Naposledy rupla v Chlumci nad Cidlinou 1:2. „Trenérům i hráčům jsme řekli, že výsledek je pro nás nepřijatelný. V Brozanech to musíme odčinit,“ velí šéf.