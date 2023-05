Ústí a návrat do 2. ligy? Na postup je třeba jednou tolik peněz, tvrdí trenér

„Proklamace Ústí – město sportu nefunguje, je to smutné. Měli by se pánové politici trošku zamyslet,“ vzkázal trenér Vít Razsyk, který přišel v průběhu jara. „Chceme, aby děti následovaly své vzory. Ale kde je ukazovat, když nehrajeme soutěže, co bychom měli? Druhá liga sem stoprocentně patří.“

Před rokem se do třetí nejvyšší, tedy amatérské soutěže zřítily jak ústecký hokej, tak fotbal. Zatímco Slovan se pohyboval v popředí tabulky, Arma je až jedenáctá a v odstupu od špičky. Čtyři kola před koncem má bezpečný šestibodový polštář před sestupem.

„Jsme v půlce tabulky, i když matematicky ještě namočení. Prostě taková je ekonomická situace. Máme víceméně místní hráče, s nimi pracujeme,“ řekl Raszyk. „My přišli k hotovému, kádr jsme netvořili a snažíme se z něj dostat maximum. Doufám, že na příští rok posílíme a budeme bojovat o vyšší příčky.“

Naposledy Arma uhrála remízu 2:2 s lídrem Žižkovem, který míří do baráže. Oba kluby opustily druhou ligu zároveň, ovšem k další sezoně přistoupily jinak. „Oni si hned v létě řekli, že se chtějí vrátit, a kádr mají nabitý dobrými jmény. Když postoupí, nemusí ani posilovat. Udrželi profesionální podmínky. Zato náš status je poloprofesionální, naši hráči studují nebo pracují, trénujeme odpoledne či k večeru,“ přiblížil trenér, který má ústní dohodu, že by měl pokračovat i v příštím ročníku.

Raszyk už v Ústí před lety působil v mládeži, může tak srovnávat. „Hráli jsme druhou ligu v mládeži i dospělých, bylo to víc profesionální, hráči kvalitní, rozpočet jiný. Ale nechci to teď hanit, všichni se snaží vrátit mládež do starých kolejí a posunout výš i áčko.“ Osu týmu tvoří brankář Plachý, v obraně Čítek s Hudcem, před nimi Jiránek, v útoku David Černý s Bendou. „Uzdravil se Cantin a můžeme se opřít i o mladé. Trénujeme na vyšší úrovni, než jsem si myslel.“

S majitelem klubu Jiřím Horou sice osobně nemluvil, ovšem je s ním v kontaktu přes ředitele a manažera. „S panem Procházkou i Vasilem Knorem máme porady. Sedíme, řešíme provozní věci, novou sezonu. Nebývalo to tu zvykem. Nastavili jsme řízení klubu, aby vše fungovalo,“ vykreslil trenér se zkušenostmi z Číny, Mostu či Teplic. „Všichni mají radost, že se něco děje. Pocházím sice z Moravy, ale už jsem místní patriot. Není mi jedno, co je s ústeckým fotbalem. Chceme pomoct klubu a regionu, abychom do nějaké doby byli zase profesionální.“

Což znamená navýšit rozpočet, který je teď v jednotkách milionů. „Peněz je potřeba dost už jen na boj o návrat. Seskládat kvalitní kádr a širší realizační tým, kvalitně trénovat. To je možná jednou tolik financí, než do toho dávají majitelé, sponzoři a město teď.“