Kouč Bohemians po pohárovém klání: Nechápu, proč je Ústí ve třetí lize

„Pro mě osobně byl tým Bohemians zklamání, čekal jsem v první půli více. Byla škoda, že pár našich hráčů nezvládlo začátek utkání mentálně. Proti ligovému soupeři musí všichni odvést maximum, jenže my tam měli dva až tři kluky, kteří zahráli pod své možnosti. A to nás přibrzdilo,“ kritizoval ústecký kouč Dušan Tesařík.

Arma držela bezbrankový stav do 41. minuty, pak se prosadil Drchal. Krátce po přestávce hosté stvrdili výhru dvěma slepenými góly Květa. „Po druhém gólu jsme už věděli, že nebudeme mít sílu zápas otočit. Dali jsme proto přednost klukům, kteří dosud nehráli, aby si to vyzkoušeli proti ligovému týmu.“

Duel nedohrál nejlepší střelec Army David Černý. „Kvůli potížím s kolenem musel odjet do nemocnice. Byla by to pro nás velká ztráta, ale uvidíme po vyšetřeních. Co jsem slyšel, nemuselo by to být nic vážného,“ věří Tesařík.

Kouče Bohemians Jaroslava Veselého potěšila hlavně druhá půle. „V první nám trochu haprovala souhra, druhý gól nás uklidnil, pak jsme už zápas kontrolovali. Ale nebylo to lehké utkání, stále je mi záhadou, proč Ústí spadlo z druhé ligy. Je to velká škoda, protože to je klub se super stadionem a zázemím. Přijde mi nepochopitelné, aby tak velké město hrálo až třetí českou nejvyšší fotbalovou soutěž,“ nechápe kouč klokanů.