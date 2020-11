Chrudimští fotbalisté: Chce to extra výkon, pak můžeme na Dukle uspět

„Bude to velmi těžký zápas. Musíme předvést výkon na hranici svých možností a plnit taktické pokyny. Pak věřím, že jsme schopni na Dukle bodovat,“ uvedl chrudimský kapitán Ondřej Kesner.

Klub z hlavního města, který má za sebou úžasnou historii, by si určitě představoval, že bude v druholigové tabulce útočit na čelo. Jenže po osmi odehraných kolech je až sedmý, jen o příčku výš než Chrudim...

Výsledkově se mu vážně nedaří, naposledy zvítězil ještě před koronapauzou, 19. září. Pak sbíral pouze remízy a o víkendu padl 0:1 ve Vlašimi. Bodů má tak i vinou toho s Chrudimí navlas stejně: deset. Kesnerův tým si v Praze bude chtít odpustit minely, které ho přišly draho s Prostějovem. „Dva góly jsme dostali po chybách z brejků. Nestihneme protihráče doběhnout a pak to blbě obsadíme ve vápně,“ zlobil se po zápase křídelní záložník Chrudimi Ladislav Mužík.

Na Julisce lze počítat spíše s tím, že do brejků bude chodit hostující Chrudim, nicméně dostupování hráčů a správná komunikace mezi nimi, kterou trenér Jaroslav Veselý v souboji s Hanáky postrádal, bude zatraceně potřeba. A taky efektivní nakládání s brankovými příležitostmi, pokud Dukla Východočechům nějaké vůbec dopřeje.

„Jak jsme s Prostějovem v první půli netrefili prázdnou bránu, to nelze omluvit,“ vracel se Mužík k situaci, ve které selhal jeho korejský parťák Ju. „To prostě musí být 1:1, třeba by se to potom vyvíjelo jinak. Musíme ty situace vpředu dotáhnout a nedostávat zbytečné góly,“ shrnul fotbalista, jenž v Chrudimi už druhý půlrok hostuje coby kmenový hráč prvoligových Pardubic.