Zase zbytečné drama, ulevil si chrudimský Sixta po výhře

„V prvním případě mi parádně prostrčil balon Petr Rybička, a když jsem viděl volného Dana, tak bych byl za blbce, kdybych mu to nedal. A druhý gól? Vůbec jsem neměl čas mířit. Se štěstím jsem si přebral odražený balon a snažil jsem se prostě jen co nejrychleji vystřelit,“ popsal Sixta dva klíčové momenty.

Chrudim v té chvíli vedla o dvě branky, nicméně fotbalisté z jihu Čech byli i tak lepším týmem na hřišti. V 77. minutě snížili z nepřímého volného kopu a Chrudim se musela začít pořádně otáčet.

„To jsme celí my. Zase z toho bylo zbytečné drama, přitom jsme si o pauze říkali, že nechceme výsledek jen bránit, ale přesně to se stalo. Koledovali jsme si, naštěstí jsme to však udrželi,“ ulevilo se Sixtovi.

Východočeši tedy z klíčového boje o záchranu ve druhé nejvyšší soutěži vytěžili maximum a na třináctém místě rozšířili svou bodovou sbírku na jedenadvacet. A po předešlé remíze 1:1 s Pardubicemi a výhře 1:0 v Sokolově brali body potřetí v řadě.

„Na podzim se nám nic takového nepovedlo, takže je to super. Určitě se nám bude pracovat lépe, ale pořád je to jen malý krok. Musíme makat dál,“ burcoval Sixta.

Velkou zásluhu na posledních výkonech Chrudimi má gólman Simon Zíma, jenž si aktuálně vydobyl pozici jedničky místo Lukáše Mrázka, chybujícího v utkání se Zbrojovkou (1:2) na začátku jara.

„Už v Sokolově byl naším nejlepším hráčem. Nepomáhá nám jen dobrými zákroky, ale i tím, jak sbírá centry a boxuje. Klobouk dolů před ním,“ smekl Sixta.

Příští utkání Chrudim sehraje v neděli 14. dubna od 16.30 na pažitu ve Varnsdorfu. Ten je v tabulce se sedmatřiceti body na čtvrtém místě. „Mladý běhavý tým, spousta kluků z Liberce a Jablonce... Na podzim jsme s ním prohráli 0:1, budeme mu to chtít vrátit, “ plánoval David Sixta.