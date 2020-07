Snad mi to bude střílet i v Chrudimi, doufá záložník Breda

Loni ve druhé lize sedmigólový Breda, bývalý kmenový hráč Jablonce, přichází z Varnsdorfu. „Chrudim mě chtěla už loni v létě, tenkrát to ještě nedopadlo, ale před letošní sezonou zájem trval a neváhal jsem,“ říkal čtyřiadvacetiletý středopolař v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

„Mohl jsem se díky tomu vrátit domů do Hradce Králové, takže jsem tyhle dvě věci spojil dohromady,“ dodal.

Chrudim naopak opouští útočník Daniel Vašulín, jenž si vyzkouší minimálně půlroční hostování u Votroků, Breda by měl nahradit jeho osm loňských zásahů. „Jsem na to připravený, snad budu produktivní alespoň tak jako ve Varnsdorfu,“ přál si Breda, jenž se v uplynulé sezoně ještě coby protivník trefil do chrudimské sítě.

„Chrudim byla můj oblíbený soupeř, doufám, že mi to tam bude padat i v jejím dresu,“ usmíval se Breda.

I přes relativně nízký věk by měl v kabině Východočechů patřit k těm zkušenějším borcům. Na kontě má šestnáct startů v nejvyšší soutěži a v minulém roce pomohl zachránit Varnsdorf ve druhé lize.



„Měli jsme strašně mladý tým a nikdo z nás to nezažil, takže to bylo hodně náročné. Byli jsme rádi, že jsme to zachránili. Mluvili jsme i o tom, že bych tam zůstal dál, ale zájem Chrudimi byl fakt velký a já se chtěl vrátit domů. Ve Varnsdorfu jsem si už vůdčí roli vyzkoušel, bral jsem to tam na sebe a dařilo se mi, tak snad to tak bude i v novém působišti,“ zopakoval David Breda.

Chrudim před novou sezonou Přišli:

● David Breda (Jablonec), Miroslav Verner, Jakub Rubeš (oba Velvary, na zkoušku), Pavel Sokol, Lukáš Zukal (oba Pardubice, na zkoušku), Jakub Havel (Chlumec n. C., na zkoušku) Odešli:

● Jiří Janoušek (Olympia), Jakub Krčál (hledá si angažmá), Milan Ujec (konec kariéry), Daniel Vašulín (Hradec Králové, hostování)

Hlavní podíl na jeho příchodu do Chrudimi měl kouč Jaroslav Veselý. „Jsme spolu dlouhodobě v kontaktu, párkrát jsem už dokonce pod ním nastoupil v hradecké juniorce,“ přiblížil Breda.



Problém se začleněním do nové kabiny neměl. „Všechno bylo v pohodě, s většinou kluků se znám, jelikož jsme proti sobě hráli ve druhé lize. Nějaké si pamatuji i z hradecké mládeže,“ řekl hráč, jemuž se na hřišti nejvíc líbí na postu ofenzivního středopolaře, ale je připraven naskočit i na kraji zálohy.

„Věřím, že David zapadne do našeho způsobu hry a přinese kvalitu a góly,“ přál si chrudimský trenér Jaroslav Veselý.