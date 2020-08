Průvan v kabině Chrudimi. O góly se musí postarat jiní, říká kouč Veselý

Šéf Chrudimi hledá další rezervy. Těžko Stejně jako všem jiným uštědřila i pokladně chrudimských fotbalistů koronakrize pořádnou „ťafku“. „Museli jsme se uskromnit. Ale my ve skromných podmínkách pracujeme už dva roky, co jsme ve druhé lize,“ poznamenal chrudimský šéf Tomáš Linhart smířeně. Hledat finanční rezervy ovšem už moc není kde. „Musíme se s tím popasovat, druhou ligu hrát chceme,“ prohlásil chrudimský manažer. „Děláme všechno pro to, abychom měli rozpočet co nejdříve naplněný.“ Bývalý řízný stoper musel vedle odlivu sponzorských peněz řešit i výrazné oslabení kádru. Odchody řady opor s výší chrudimského konta pochopitelně souvisí, nebo minimálně z podstatné části. Třeba tvořivému záložníku Sixtovi Linhart nabídl vylepšenou smlouvu a na jeho pokračování na východě Čech už byl domluvený i s jeho mateřským Libercem - ambiciózní Viktoria Žižkov, kde Sixta skončil, však hráče zaujala víc. „Viktorce jsme nemohli konkurovat,“ konstatoval Linhart. Forvarda Milana Ujce zase zlákala do divizního Českého Brodu vidina zajímavého zaměstnání spojeného s fotbalem, a to i přesto, že mu poté, co Daniel Vašulín zamířil do Hradce, na hrotu ubyl jeden z velkých konkurentů. „Milan byl výborný do kabiny, chtěli jsme ho tu udržet. Naznačoval jsem mu, že nám zůstal jen Petr Rybička, když nepočítám Láďu Mužíka, který vpředu alternuje. Ale cítil, že Petr je útočník číslo jedna,“ vysvětlil Linhart. Trošku jinačí to bylo s defenzivním středopolařem Jiřím Janouškem. Ten se i s ohledem na zdravotní problémy rozhodl působit v krajském přeboru v hradecké Olympii. „Podle mě už se nedokázal kousnout v hlavě, že to ve druhé lize chce obětovat něco navíc, a rozhodl se, že dá profesionálnímu fotbalu sbohem,“ mínil Linhart. V létě získal beka Dominika Haška a záložníky Davida Bredu, Miroslava Vernera a Pavla Sokola, od nichž si hodně slibuje. Společně s trenérem se však snaží sehnat ještě aspoň jednoho útočníka.