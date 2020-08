Potvrzeno. Útočník Vašulín definitivně míří z Chrudimi do Hradce

„Danovi přeju, aby se v Hradci prosadil. Smlouva obsahuje i dohodu, že by měl nastupovat proti nám a stejně tak by se nemělo bránit Michalu Trávníčkovi, (jenž v Chrudimi hostuje právě z Hradce) hrát proti svému týmu. Je to fér, že se klukům nebrzdí kariéra,“ řekl k tomu už před časem Veselý.



Vašulín za Chrudim ve druhé lize odehrál celkem osmačtyřicet utkání, ve kterých patnáctkrát skóroval. Osmkrát se trefil loni.

„Bavili jsme se o něm už rok. Je to hráč, který má všechno před sebou. Jde o vysokého hrotového útočníka, umí dát gól. Trochu mi připomíná Libora Doška – na to, jakou má výšku, je na tom dobře i technicky,“ řekl k nové akvizici hlavní trenér Hradce Králové Zdenko Frťala na klubovém webu.

Bohemka zatím nejkvalitnějším soupeřem

Dvaadvacetiletý útočník byl v Hradci od začátku letní přípravy, chyběl tak logicky nejen u posledního přípravného utkání Chrudimi proti Bohemce, se kterou Východočeši v úterý prohráli vysoko 0:4.

„Výsledkově je to nejméně vydařené utkání, ale stále musíme brát v potaz, že jde jen o přípravu. Bohemka navíc byla zatím nejkvalitnější soupeř,“ nevěšel hlavu Veselý ve vyjádření pro chrudimský web.

Nijak se nehroutil ani z toho, že Východočeši již ve čtyřicáté minutě prohrávali o tři branky. „První půli jsme paradoxně neodehráli špatně, jenže jsme byli potrestáni za jednoduché ztráty. Ukázal se soutěžní rozdíl,“ analyzoval kouč.