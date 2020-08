S Táborskem to bude složité, je to nováček, tuší trenér Chrudimi

Fanoušci by si však v sobotu měli dát pozor na to, že utkání začíná nikoli v tradičních 10.15, ale až v 11 hodin. Při stanovování časů totiž nově nezáleží jen na vůli pořadatelského celku, ale musí s nimi souhlasit i soupeř. Až na Táborsko a Blansko (10. kolo) Chrudim doma letos na podzim hraje vždy odpoledne.

Jihočeský protivník dělá trenéru chrudimského MFK Jaroslavu Veselému trochu vrásky. „Zápas s Táborskem bude hodně složitý, je to nováček. Už loni s Líšní jsme si zkusili, že to není nic jednoduchého, začínat s podobnými týmy,“ říká Veselý.

„Karanténa nám však možná trochu i pomohla, hráči si během ní odpočali jak mentálně, tak i fyzicky. Věřím, že na sezonu budou natěšení. I když nám odpadly dva zápasy, takže úplně nevím, jakou budeme mít sílu.“

Zatímco Líšeň, která před rokem ve druhém kole porazila Chrudim 3:1, byla novicem se vším všudy, u Táborska to neplatí. Ve druhé lize je to zavedený mančaft, který v sezoně 2018-19 sestoupil do ČFL a po roce se hned vrátil nahoru. V novém ročníku má zatím na kontě domácí porážku 1:3 s favorizovanou Viktorií Žižkov.