Chrudimský Kesner: Věřím, že noví kluci ty odchozí aspoň částečně nahradí

8:05 , aktualizováno 8:05

Fotbalový tým chrudimského MFK povede z pozice kapitána už do třetí druholigové sezony. „Zdá se, že může být dosud nejtěžší, už kvůli situaci s koronavirem a tomu, že se bude hrát jen ve čtrnácti týmech,“ přemítá Ondřej Kesner. „Chceme však navázat na solidní výsledky z loňska; uvidíme, na co to nakonec bude stačit,“ dodává.