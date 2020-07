Sahali jsme i výš. Ale musíme ještě dozrát, uznal chrudimský kouč

Východočechy v uplynulé druholigové sezoně dovedl k rychlé záchraně a k finálnímu 10. místu; už v pondělí s týmem zahájí přípravu na další ročník.



Jak vám vyšlo počasí? V Chorvatsku stoupl počet nakažených s covidem, vnímáte nějaká omezení stran běžného provozu?

Je tu nádherně, 31 stupňů a není tu moc lidí. Jsme v menším městečku, nějaká omezení nepociťujeme. Roušky jsou nutné jen do obchodu a na zahrádkách restaurací je nosí personál. Není tu nějaká panika. Vyplňovali jsme dotazník na hranicích, to bylo všechno. Chorvati jsou rádi, že někdo přijel.

Po posledním zápase s Vítkovicemi jste říkal, že vás mrzí, že jste nezískali o čtyři nebo pět bodů víc. Kde jste je nechali?

Dodělával jsem si statistiky. Neberu podzim - jen za jaro jsme mohli získat i o sedm bodů více, to by bylo 43 celkem a znamenalo sedmé místo. Bolí remíza s Hradcem doma, tam jsme o výhru přišli v úplném závěru. To samé s Ústím nad Labem, kde jsme ke konci inkasovali ze sporné penalty. V našich silách určitě bylo minimálně remizovat v Sokolově, to bylo zcela vyrovnané utkání, byť výsledek 0:3 tomu nenasvědčuje. Podobné to bylo i ve Vlašimi. Ale 10. místo je odpovídající. Když to srovnám třeba s Ústím, které je sedmé, kvalitou patří výš. Každopádně se v příští sezoně můžeme zase posunout - ale k tomu musíme nejdřív dozrát.

V prvním jarním kole jste rozdrtili Varnsdorf 5:2. Byl jste na následnou pauzu naštvaný, že vás zastavila v rozletu?

Trošku jo, cítil jsem, že nám zimní příprava sedla. Varnsdorf nám vyšel výsledkově i herně, zajímalo by mě, jak by to vypadalo dál. Ale po koronakrizi jsme měli dobrou sérii, není nač žehrat. První zápas v Třinci, kde jsme měli vykartované některé hráče, jsme sice prohráli, ovšem potom se nám dařilo.

Během sezony jste několikrát připomínal, že chrudimští hráči jsou amatéři a chodí do práce, takže nelze mít přehnaná očekávání stran výsledků. Nepomáhalo vám tohle paradoxně během koronapauzy? Když hráči museli do zaměstnání, snášeli to asi psychicky lépe, než kdyby měli jen fotbal a seděli doma.

Spíš než amatéři jsme poloprofesionální tým. Někteří hráči kombinují fotbal se školou, jiní pracují. Je to takový mix a myslím, že tenhle model bude muset zkopírovat víc klubů. Je fakt, že hráči měli i jiný ventil, to mohlo být plus. Během sezony to je však zase minus, protože kvůli těmhle povinnostem nemají moc volna. Kondičně na tom ale špatně nejsme, doháníme to jindy. Scházíme se třeba ráno, než jdou kluci do práce, a pak máme druhou fázi navečer. Tréninků je dost. Bylo to vidět i na tom, že jediné vážnější zranění utrpěl Martin Sulík.

Jak na tom momentálně je?

Minimálně pro podzimní část je „out“, na tréninku se mu při špatném pohybu v koleni pokazilo, co mohlo. Musel na operaci menisku a čeká ho plastika křížových vazů.

Po vyloučení Lukáše Mrázka v Třinci chytal až na duel v Brně už jen Simon Zíma. Řekl si o pozici jedničky pro příští sezonu?

Simon chytil tu šanci za pačesy, byl připravený a měl i štěstí. Odchytal vynikající zápas na Žižkově, držel nás tam. Ale oba gólmani jsou vyrovnaní, není jasné, kdo bude jednička, v létě si to o ni rozdají. Ke konci už to od Simona nebylo ono, býval by tam šel asi Mráza, jenže si přivodil nešťastný úraz. Rozhodneme se podle aktuální formy.

Co byste řekl ke hře obránců na jaře?

Všichni střídali dobré chvilky se slabšími. Za celou sezonu dohromady byl nejlepší asi Ondra Vencl, ale platilo to i o něm. Na podzim jsme dostávali hodně gólů, v zimě jsme proto mimo jiné přivedli i Michala Trávníčka, aby nám tam přidal kvalitu... Ale branek jsme inkasovali pořád moc, takže budeme muset něco změnit.

Trávníček nastupoval jak v obraně, tak i v záloze. Čím je podle vás týmu nejvíc prospěšný?

V první řadě to je levák, ty jsme tu před jeho příchodem neměli. Zdobí ho velká fotbalovost, v mládeži hrál i ve středu zálohy, takže něco musí umět. Teď mu asi nejvíc sedí obrana. Je schopný založit útok, měl pět asistencí, což jsou na beka skvělá čísla. Takový hráč tu chyběl.

Vzadu se často i v základu objevoval africký stoper Ahmed Fofana. Neubránil se lapsům, ale vzhledem k dispozicím a věku by to pro Chrudim mohl být takový nebroušený diamant, ne?

I proto jsme ho sem brali. Jen jsme nepočítali s tím, že by měl už na jaře naskočit ve druhé lize, původně jsme plánovali, že bude hrát v béčku. V pauze s námi pak mohl víc potrénovat, já musel sáhnout do obrany. První zápasy mu vyšly, hlavně Žižkov a Vyšehrad. Má předpoklady, jen musí zlepšit práci s míčem a taktické myšlení. Prošel si abidžanskou akademií, s dospělým fotbalem neměl zkušenosti. Ale výkony zaujal, i ligové kluby. Chceme s ním dál pracovat. Problém je, že mluví jen francouzsky, neumí ani anglicky. Má učitelku češtiny, ale i ta angličtina bude pro něj nutnost.

Jakub Krčál se vrací z dlouhodobého hostování zpátky do Hradce Králové. Proč?

Skončil po vzájemné dohodě, má doma malé dítě, v něčem trochu jinou představu než my. Vyhověli jsme mu, není to náš hráč. Oproti podzimu na jaře zůstal za očekáváním, nicméně v Chrudimi odvedl velký kus práce v ČFL i ve druhé lize. Mám ho rád, je to dobrý kluk i fotbalista, vedl jsem ho už v hradecké juniorce. Ale tak to někdy je.

Jak obecně hodnotíte výkony záložníků ve druhé části sezony?

Byly velmi slušné. Všichni hráči, co se tam během roku objevili, patřili k tomu lepšímu v našem týmu, stejně jako útočníci.

Přijde mi, že Tomáš Dostálek pod vámi opět nabyl významné role, kterou míval v Chrudimi před lety.

Tak to bývá, že se nějaký hráč pod novým trenérem zvedne. Odvedl spoustu práce, sázel jsem na něj v těžkých zápasech. Už je ostřílený, podniká, je to na něm vidět. Baví se tím a bere to s nadhledem. Vytkl bych mu jen pár výkonů po pauze, tam se chvíli rozdýchával. Jinak je pro nás velmi platný.

Šlo po křídelním halvu Ladislavu Mužíkovi žádat víc než pět gólů, které soupeřům nasázel?

Za půl roku tady se stal třetím nejlepším střelcem týmu... Ale on má potenciál dávat jich ještě víc. I jeho trápí nevyrovnanost výkonů. Je to ohromný talent, ale musí je stabilizovat. Dva nebo tři zápasy má výborné, ale pak přijdou jeden nebo dva průměrné či podprůměrné.

Že jsou Pardubice nakloněné tomu, aby u vás na hostování pokračoval, vás musí těšit.

To ano, a my ho tady taky chceme. Z Pardubic to je kousek, nemusí se „točit“ někde po republice. Potřebuje hrát.

Co byste řekl na adresu dalších zapůjčených hráčů, kteří až tolik minut neodkopali, Janů Havleny a Nikodema nebo Denise Krištofa?

Havlenu tu restartujeme, snad bude moci pokračovat. Chceme mu dát šanci, stejně jako Nikodemovi. U Krištofa jsem věděl, že má potenciál, spíš v záloze. Brali jsme ho kvůli absenci Jirky Janouška po operaci. Ve středu pole byl užitečný, na stoperu to není ono.

Jiří Janoušek chce na této úrovni končit kvůli práci. Krištof tedy převezme štafetu po něm?

Věřím, že Jirka neskončí. Čekal od sebe víc, ale na tuhle úroveň pořád má, že nám ještě aspoň půl roku pomůže. Snad to přehodnotí. Je na sebe náročný, hrál na hranici možností. Je to klíčový hráč, i tým ho má rád. Tmelící prvek.

Rehabilitovali se ve vašich očích útočníci za neproduktivní podzim? Daniel Vašulín dal nakonec 8 gólů a Petr Rybička 7.

Určitě. Dan by jich navíc měl mít 9, upřeli mu hattrick s Jihlavou. Petr hrál taky dobře, dopředu jsme byli silní. Petr hraje spíš desítku, sbírá i asistence, vytváří šance pro jiné. Dan je větší raubíř do vápna, Petr zase víc technický. Ale jestli Dan odejde, tak na jeho post třeba budeme muset poslat Petra.

O Vašulína stojí Hradec, Žižkov a Bohemians. Pochopil jsem to tak, že jste v klubu víceméně smíření s tím, že odejde. Který tým byste mu doporučil?

Vnitřně s tím smíření jsme, měl by udělat další krok. V létě jsme ho přesvědčili, aby tu ještě zůstal. Jenže potřebujeme taky prodávat hráče a ukázat, že od nás vede cesta k velkému fotbalu. I on by si měl vyzkoušet zase jiné prostředí. Věřím, že se s někým dohodneme. Ale je to náš stěžejní hráč, takže nabídka musí být adekvátní. Doporučil bych mu, aby šel tam, kde bude mít největší šanci hrát. Což je asi Hradec.

O koho dalšího je zájem?

O Davida Sixtu, což by se mělo rozseknout v dalších dnech. Toho chce Žižkov, ale patří Liberci, takže to jde mimo nás. Kluby se ptají i na Rybičku a na Fofanu, ovšem zatím není čas na to, aby odtud odcházeli. Navíc si nemůžeme dovolit, aby Rybička a Vašulín Chrudim opustili zároveň, i když bych Petrovi ještě nějaké pěkné angažmá přál.

Na kterých postech byste rád posílil?

Logicky se nabízí obrana. Tam bychom chtěli přivést tak dva tři hráče na zkoušku, nějakou novou krev. Dva roky po sobě je její složení v podstatě stejné a výsledek je podobný - patříme k týmům s největším počtem obdržených branek. S tím by nikdo nemohl být spokojený. Dopředu pak máme vyhlídnuté dva zajímavé hráče, víc bych to nechtěl specifikovat.

Jak bude vypadat začátek přípravy? Startujete už v pondělí...

Nebude čas na nějaké extra trénování. Určitě to nepojmeme kondičně. Hrálo se, kluci toho měli plné zuby. Nedávali jsme jim teď před dovolenou ani individuální plány -chtěli jsme, aby si odpočali. Spíš budeme dělat na taktice. Je dobré, že byly zachovány reprepauzy. Ale tím, že se druhá liga bude hrát jen ve 14 týmech, to bude jiné. Budeme se na to muset nachystat.