Absolutní dominance, hodnotil slávistický asistent vítězné derby

Je to tradice, kterou pověrčivá Slavia jen tak neporuší. Tak jako před odlety na evropské zápasy hovořil k novinářům Zdeněk Houštecký, po utkáních MOL Cupu duely hodnotí další asistent Jindřicha Trpišovského.

A po jasném vítězství 3:0 se Jaroslavu Köstlovi mluvilo snadno.

„Všichni si tuhle výhru užíváme. Je to derby! Je jedno, jestli se hraje v lize, v poháru, nebo o zlatej ananas. Celá republika ho sleduje, rozdělí se na dvě poloviny a my tu naši červenobílou nechtěli rozesmutnit. Skvělý výkon, ale ještě je před námi spousta práce,“ uvedl.

SLÁVISTIČTÍ TRENÉŘI. Zleva asistenti trenéra Zdeněk Houštecký a Jaroslav Köstl, kouč brankářů Štěpán Kolář a zcela vpravo hlavní trenér Jindřich Trpišovský.

Co na tak jednoznačný průběh říkáte?

Pro nás trenéry je trochu nevděčné to takhle hodnotit, jsme po zápasech plní emocí. Bylo by lepší mluvit až po zhlédnutí záznamu a tak dál. Ale od lajny jsem to navnímal tak, že to byla z naší strany absolutní dominance. Skvělý výkon od první do poslední minuty. Hráči to zvládli v hlavě i v nohách, ukázali, že jsou velkým týmem. A dohráli to jako velký tým.

Poučili jste se z předchozího derby (1:1), které bylo hodně vyhrocené?

Z toho zápasu jsme vycházeli, to je jasný. Sklouzl do války, kterou jsme nechtěli. Teď se ukázalo, že fotbalově máme navrch, kluky jsme o půli uklidňovali, aby se nenechali strhnout do války. To bylo dle mého jediné, čím to Sparta mohla otočit. Kluci se tomu ale nepoddali.

Spartu jste přejeli i díky standardkám, v minulém derby z ní padl gól, teď dva. Zaměřili jste se na ně hodně?

Standardky byly jedním z hlavních záměrů. Ale cvičíme je před každým utkáním, řekl bych, že tentokrát extra příprava proti ostatním zápasům neproběhla. Signály samozřejmě děláme, záleží na tom, jak tým brání. Jestli zónově jako Chelsea, kombinovaně jako Sparta, osobku už nikdo moc nepraktikuje.

Předchozí zápasy jste nevyhráli, blíží se ligový finiš v nadstavbě. Dá se říct, že vítězství přišlo v pravý čas?

Přišlo. U derby je ale správný čas na to ho vyhrát vždycky. Měli jsme těžké soupeře, únava se kumuluje, ale máme široký a kvalitní kádr. Olayinka, Van Buren zahráli výborně. A středová trojice - včetně tolikrát kritizovaného Hušbauera, který má Slavii stále co dát - absolutně přehrála tu sparťanskou.

A double je tím pádem blízko.

Chceme ho a uděláme pro to vše.

Ještě otázka na Vladimíra Coufala. Od minulého derby nenastoupil, jak je na tom?

Už je v procesu, zatím s kondičními trenéry. On je železnej, stačí mu dva tréninky a bude zpátky v plné formě. Samozřejmě nám chybí, i když Frydrych to dneska odehrál fantasticky.