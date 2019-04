Jak podle pravidel vnímat Frýdkův zákrok. Surová, nebo bezohledná hra?

Emoce, konflikty mezi hráči, strkanice, běsnění slávistického asistenta Pavla Řeháka, který se pokusil Frýdka, předčasně odcházejícího do kabin, napadnout.

To všechno vzbudil drsný skluz v samém závěru prvního poločasu.

Po několika soubojích a odrazech na slávistické polovině se Hušbauer hnal za míčem, který neměl pod kontrolou. Ze strany následoval Frýdkův na první pohled hrůzostrašný zákrok - skluz ve vysoké intenzitě s napřaženou levou nohou.

Sudí Ondřej Pechanec z kapsičky trenýrek vytáhl červenou kartu. Frýdek se divil. Hušbaureovi, který byl ošetřován, se šel omluvit a pomalu kráčel ze hřiště.

Z pohledu rozhodčího na hřišti Frýdkovo počínání vyznělo jako surová hra, proto udělil červenou kartu.

„I my u videa jsme po prvním záběru nabyli dojmu, že rozhodnutí na hřišti potvrdíme,“ poznamenal Pavel Královec, nejvýše postavený český sudí na mezinárodní listině, který byl u derby jako videorozhodčí.

„Ale vyžádali jsme si další záběry, jiné úhly pohledu a podle nich zákrok parametry surové hry nenaplňoval.“

Usoudil, že šlo jen o bezohlednou hru. Proto sudímu na hřišti s doporučili přezkoumání situace a Pechanec po zhlédnutí zákroku na monitoru svůj původní verdikt opravil, zrušil červenou kartu a Frýdkovi udělil žlutou.

V pravidlech fotbalu se uvádí sedm přestupků, za které musí být hráč vyloučen.

„Surové hry se dopustí hráč, který se podle názoru rozhodčího v nepřerušené hře na hrací ploše v souboji o míč dopustí přestupku vůči soupeři za použití nepřiměřené síly, brutality, úmyslně, násilně, nebo se záměrem ho zranit. Za surovou hru se mimo jiné považuje skluz, při němž hráč ohrozí zdraví nebo bezpečnost soupeře,“ píše se v pravidlech fotbalu.

Frýdek šel do souboje nepřiměřenou silou a intenzitou, což by pravidla surové hry naplňovalo. Pokud by ho trefil kolíky, byla by to taxativní červená karta.

Ale levou napřaženou nohou Hušbauera nezasáhl, hrál míčem. Protivníka podrazil pravou nohou, kterou měl skrčenou.

Rozhoduje, v jaké intenzitě hráč protivníka trefí. Proto VAR změnu verdiktu doporučil.

„Kdybych byl na hřišti, asi bych dal taky červenou kartu. Ale u videa je to prostě jinak,“ poznamenal Královec.

Sudí u videa červenou kartu považoval za zjevnou chybu.

Mohlo by se však stát, že jiný rozhodčí by hlavního k monitoru nevolal, nepovažoval by vyloučení za zjevný omyl a ponechal rozhodnutí na hřišti.

To se stalo ve 27. minutě v případě zákroku Costy, který na polovině hřiště oběma nohama napřed atakoval slávistu Alexe Krále. Ten se zákroku a kontaktu vyhnul, nadskočil, i proto Pechanec udělil Costovi žlutou kartu, nikoli červenou.