Ščasný: Je to deprimující, Slavia byla lepší od první do poslední minuty

Sparta prožívá krušné období, v neděli v lize doma ostudně podlehla Karviné (1:3). Další potupu utrpěla v semifinále Mol Cupu.

„Slavia byla lepší od první do poslední minuty,“ uznal Ščasný.

Čím si to vysvětlujete?

Musím druhým dechem doplnit, že v úvodu zápasu jsme jim všechny nebezpečné situace nabídli sami. A to nemluvím o standardkách, v nichž jsou silní. My jim je vyráběli. Nevyrovnali jsme se s agresivitou, nepodrželi jsme míč. Slavia byla ve všem lepší.

Prohráli jste podruhé za sebou. Jak to ovlivní další utkání?

To ukáže čas, ale musíme udělat všechno proto, aby nás to neovlivnilo. Může se stát, že prohrajete se Slavií, ale ne tímto způsobem. A Karviná, to byl malér.

Vrací se do deprese ze závěru podzimu? Tenkrát z posledních čtyř zápasů jste získali jen dva body.

Nechci to srovnávat. Dnešní porážka je deprimující, nepříjemná. Někdo v kabině zmínil to, že když jsme kdysi byli v krizi, že se to dalo pochopit. Ale nedá se pochopit, proč bych tam měli být teď. S Karvinou jsme podali stupidní výkon, ale s podzimem bych to nesrovnával. Mužstvo teď musí posbírat hlavně psychické síly.

Co vás do té situace dostalo? Donedávna jste jaro výsledkově zvládali,

Těch faktorů je hodně, ale nezlobte se, nebudu je rozebírat na tiskovce. Ale ani jeden z těch faktorů nemůže omluvit porážku s Karvinou. Důvody známe, víme proč, ale nebudu se do nich tady pouštět. Teď po zápase na Slavii by to vyznělo podivně.

Pamatujete utkání, ve kterém byste nevystřelili na bránu?

Nevím, nepamatuju.

Slavia vám v posledních derby dala osm gólů z deseti ze standardek. Proč si s tím neumíte poradit?

Zaměřujeme se na to, na Součka jsme prostřídali snad čtyři hráče a stejně nám gól dá. Jednak je slávisti výborně zahrávají a také při nich používají nesmírnou agresivitu jako v celé hře. A my jsme se s tím nevyrovnali.