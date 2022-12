Firemní vánoční večírky nevypnuly ani drahé energie, hitem jsou ty hravé

Pro firmy z mnoha oborů je současná doba velmi náročná. I tak si ale své zaměstnance chtějí alespoň trochu hýčkat. Více než 80 procent jich proto po dvouleté pauze letos připravilo firemní vánoční večírek. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost Sodexo Benefity zpracovala agentura Ipsos.

„Je to celkem pochopitelné, není možné pořád věci odkládat až na někdy. Myslím, že dříve nebo později se stejně budeme muset všichni smířit s tím, že to, co se nyní děje, je dost možná nový normál. Člověk je tvor společenský a interakce s jinými lidmi potřebuje,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity.

Při plánování večírku počítá podle průzkumu necelá polovina firem s vyššími výdaji. Třetina jich navyšuje rozpočet o inflaci, aby byla akce stejně kvalitní jako v minulosti, ale jen 8 procent plánuje utratit výrazně více. Nadpoloviční většina firem ale rozpočet navyšovat nehodlá, nebo ho dokonce sníží.

Oblíbené jsou tematické večírky

Například v České podnikatelské pojišťovně (ČPP) si jednotlivé útvary připravuje vlastní předvánoční setkání. „Tradiční předsváteční aktivitou jsou také vánoční charitativní trhy,“ říká Renata Čapková, tisková mluvčí ČPP. Zaměstnanci si na nich mohou zakoupit originální vánočních výrobky chráněných dílen a podpořit tak činnost těchto dobročinných organizací. Oblíbené jsou rovněž vánoční dílny s programem plným aktivit a zábavy pro děti zaměstnanců pojišťovny.

K vánočním večírkům pro zaměstnance se vrátila také UNIQA pojišťovna. Pořádá hned tři, v Praze, Brně a Bratislavě. „Setkání se bude konat mimo prostory pojišťovny a bude laděno do atmosféry doby Elvise Presleyho: dekoracemi, hudbou a vítány jsou i dobové kostýmy,“ popisuje Eva Svobodová, mluvčí UNIQA. Vzhledem k tomu, že ve firmě zůstal hybridní způsob organizace práce, kdy zaměstnanci tráví a budou trávit stále podstatnou část pracovní doby na home office, považují tu vánoční večírek za příležitost potkat se neformálně s většinou kolegů na jednom místě a popovídat si.

Podobně závěr roku pojali také ve výrobní firmě Schneider Electric. Tady ale dělají jednu velkou party, na kterou dostali pozvánku všichni zaměstnanci společnosti bez ohledu na pracovní pozici či místo působení. Firma má totiž široký záběr, a tedy specializované týmy, které se v průběhu roku pracovně setkávají minimálně. Večírek je tak vedle možnosti vyjádřit poděkování všem za odvedenou práci i příležitostí k neformálnímu setkání s kolegy a kolegyněmi z jiných týmů. „I když letošní rok je plný překvapení a výzev, obchodní výsledky máme vynikající, a proto organizujeme večírek naplno. Navazujeme tak na minulost a večírek je stylu – letos jsou tématem filmoví hrdinové,“ dodává Vladimír Tichý, generální ředitel Schneider Electric.

Zábava pro zaměstnance i jejich rodiny

Také ve společnosti Cidemat, která se zabývá výrobou teracové a betonové dlažby, mají letos závěrečný den, a v jednotlivých oblastech i vánoční posezení. Bude jako v minulých letech společensko – sportovní. „A jinak bude večírek takový, jaký si ho uděláme. Poctivě jsme pracovali celý rok, a abychom si za tu dobu nevydělali na jeden večírek, tak to bychom museli pracoval velmi špatně,“ říká s nadsázkou Radek Hlavinka, ředitel firmy Cidemat. Vánoční posezení považuje za důležité, protože je potřeba v pár větách vyhodnotit uplynulé období a trochu rekapitulovat co se podařilo a co budou dále zlepšovat. Na toto posezení zvou i bývalé zaměstnance, kteří ve firmě pracovali. „Je to jedna z možností, jak můžeme vše v klidu ‚probrat‘. Je to přínos pro obě strany, protože se hodně známe,“ dodává Hlavinka.

Vánoční večírek Ovečkárny, zlínského e-shopu s vlněnými výrobky, se veze na vlně jiné zábavy. Probíhá pravidelně v zábavním parku Galaxie a zábavné odpoledne tu firma dopřává nejen svým zaměstnancům, ale i jejich rodinám. „A zveme sem i naše nejbližší obchodní partnery,“ doplňuje Martin Bernátek, zakladatel Ovečkárny.

Vánoční party pořádají také u developerů

Akce s osobní účastí považují za důležitou součást společného firemního života rovněž v developerské společnosti JRD. Ani tady se tedy večírek v předvánočním čase ujít nenechají.

A na vánoční party se těší i zaměstnanci developerské firmy YIT Stavo. Tady bude večírek neformální, s menším překvapením na začátku. Pak už bude následovat hlavně zábava a hudba. K úsporné verzi zatím nesahali, ale ani finance nenavyšovali. „Snažíme se držet v rámci toho, co mají lidé rádi a co nám dává smysl. Nicméně rozpočet, který na akci máme, rozhodně dodržíme,“ dodává Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT Stavo.

Večerní akci s doprovodným programem, jehož součástí bude mj. i ochutnávka vín s českým rodinným vinařstvím, pro své lidi připravila také realitně-poradenská společnost CBRE.

Trochu jinak na to jdou ve společnosti PSN. „Nemíváme klasický předvánoční večírek, ale pořádáme firemní večírek vždy koncem ledna. Večírek je vždy tematicky laděný. Jednou jsme se vrátili do časů prohibice v USA, jindy jsme zase měli téma rockových hvězd. Všichni hosté tak mají odpovídající kostýmy,“ popisuje Marek Vavřina, provozní ředitel PSN. Na večírek zvou i rodinné příslušníky zaměstnanců a také obchodní partnery.