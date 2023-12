Finanční příspěvky, tajný Santa, volno navíc. Co firmy nadělí zaměstnancům?

Méně peněz na kreativu Na vánoční akce si firmy často najímají odborníky, ať už agentury, či jednotlivce. A jaké na ně mají požadavky? „Je to tradičně ‚za co nejméně peněz hodně muziky‘. Inflace totiž značně zamávala s cenami základních vstupů a na kreativu v rozpočtech často nezbývá prostor. Základem je dobré jídlo a pití. Celebrity na pódiu potěší a účast týmu na tvorbě obsahu eventu či propojení s aktivitami zadavatele je třešničkou na dortu,“ říká Lumír Kabelka, výkonný ředitel reklamní a produkční agentury KPA ONE, a dodává, že trendem vánočních akcí je zapojení zaměstnanců do dobročinných aktivit společnosti či požadavek na inovativní technická řešení včetně virtuální reality či umělé inteligence a také udržitelnost. Vše je na odvaze zadavatelů. „Máme rádi klienty, kteří se nebojí být originální. Za všechny dva konkrétní příklady: infarktové zadání, kdy klient tři týdny před žádaným termínem poptal event pro 1 400 lidí v centru Prahy… A pak to nejfantastičtější, kdy nám nechal volnou ruku na téma německý řád a český humor. Z šumavské roubenky se stal cíl expedice Apalucha, přilehlá sjezdovka byla dějištěm celodenní i celonoční zábavy a německy hovořící generální ředitel nám lámanou češtinou slíbil, že nám ty medaile doveze,“ dodává Lumír Kabelka.