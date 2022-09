Povinnost, nebo benefit? Stravné se zvýšilo, na co máte nárok?

Stravné bylo od 20. srpna zvýšeno. To ovlivnilo i daňově optimální hodnotu stravenky, která dnes činí 180 Kč. Na co máme nárok při pracovní cestě a jak je to se stravenkami, přibližuje daňová poradkyně Monika Lodrová.