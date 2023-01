Katastrofický scénář propouštění se zatím nekoná. Panuje ale opatrnost

Přetrvávající vysoké nejistoty a zpomalující ekonomika se projevují v úbytku zakázek či investic. Současná situace nevytváří pro firmy jednoduché prostředí. Firmy proto jsou a budou ve výhledu a plánování velmi opatrné. Své zaměstnance se však i v současné náročné situaci snaží udržet.

Ukazuje to i pravidelný průzkum „ManpowerGroup index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2023, v něm se dotazovali 510 zaměstnavatelů po celé republice. Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první kvartál letošního roku další pokles náborových plánů. Z více než pětistovky firem jich 24 procent očekává pokles počtu zaměstnanců, 22 procent předpovídá jejich nárůst a 43 procent zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.

„Nervozita zaměstnavatelů roste, ale většina firem je spíše opatrná a vyčkává, jak se ekonomická a energetická situace vyvine. Náš průzkum ukazuje, že počet zaměstnavatelů, kteří plánují v dalším období propouštění, zůstává již rok poměrně stabilní, nicméně výrazně klesá počet optimistických firem. Zaměstnavatelé spíše nábory pozastavují, než že by plánovali hromadné propouštění,“ komentuje výsledky průzkumu Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Doplňuje, že nejvíce optimismu zaznamenali v IT, veřejném a neziskovém sektoru nebo v obchodě a službách. Opačná tendence je v energetice, komunikačních službách a finančním sektoru. Počet otevřených pozic na trhu je ale stále velmi vysoký, a tak bude docházet pouze k pozvolnému nárůstu nezaměstnanosti.

Více firem bude nabírat, než propouštět

Podobný trend ukazuje rovněž průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kde se 127 podniků dotazovali na plány ve změnách počtu zaměstnanců ke konci loňského roku.

Podle tohoto průzkumu změny v počtu zaměstnanců neplánuje v prvním pololetí letošního roku 56 procent podniků. Aktuální stavy zaměstnanců bude podle šetření snižovat v prvním pololetí 10 procent, přičemž mezi nejčastější důvody propouštění patří zvýšení efektivity a úspor a kombinace více faktorů, jako je například zvýšení cen energie a ztráta zakázek. I když tedy celkový optimismus na trhu práce v souladu s ekonomickým vývojem a výhledem klesá, aktuálně plánuje více firem nabírat zaměstnance než propouštět.

„Na pracovním trhu jsou patrné rozdíly mezi odvětvími, kdy energeticky náročné podniky či firmy v oblasti služeb nebo firmy přímo napojené na energeticky náročné podniky, jsou a budou v tíživější situaci a k případnému propouštění bude docházet právě u nich,“ doplňuje výsledky průzkumu Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Pokud k tomu přistupují už nyní, jedná se zatím o organizační úsporná opatření a snižují personál v jednotkách zaměstnanců. Kvalifikované zaměstnance ve výrobě se snaží držet,“ vysvětluje Rafaj. Dodává, že rovněž vidí situace, kdy velká část firem hledá efektivnější způsoby organizace práce kvůli zvyšujícím se nákladům.

Co říkají oslovené firmy

Trend potvrzují i samotné firmy. Z osmi firem, které jsme oslovili, neplánuje propouštění ani jedna. Přesto, že působí v různých oborech a jsou různě velké.

Například v oblasti výroby a prodeje tepelných čerpadel je situace prozatím příznivá, poptávka vykazuje vysoké nárůsty. „I my jsme samozřejmě konfrontováni s extrémními cenami energií, ale naše výroba není energeticky náročná a podíl nákladů na energie není až tak významný. Daleko největší dopady má na nás zdražování materiálových vstupů a přetrvávající postcovidové narušení dodavatelských řetězců, v jejichž důsledku dochází k výpadkům dodávek komponent,“ popisuje situaci Jiří Svoboda, ředitel společnosti Master Therm tepelná čerpadla.

Některé náklady tak omezují, netýkají se ale zaměstnanců. V tuto chvíli Master Therm roste a posiluje, a to jak z hlediska pracovních pozic, tak investic. „Předpokládáme, že i v letošním roce budeme částečně nové kolegy nabírat,“ dodává Svoboda.

Aktuální situace se týká také další výrobní společnosti VEKRA, která je vyrábí okna. „Oproti minulé krizi ale můžeme těžit z předchozích zkušeností,“ uvedla Edita Vokounová, HR manažerka značky VEKRA. Firma v současné době nepropouští, a pokud se politická a hospodářská situace nějak výrazně nezhorší, ani to neplánuje.

„Není naším cílem zaměstnance propouštět a posléze opět nabírat, zaškolovat a vychovávat nové zaměstnance,“ říká Vokounová. Pokud tedy zrovna pro některou pozici není tolik práce, snaží se využít odborných znalostí kolegů ve prospěch firmy a domluvit se s nimi dočasně třeba na výpomoci na jiném oddělení.

„Jsou to lidé, kteří s námi tvoří pracovní rodinu, se kterými jsme sladěni na postupech a spolupráci. A těm držíme místa, počítáme s nimi do budoucna, každý jeden pracovitý kolega a kolegyně u nás mají pracovní zázemí,“ dodává Vokounová. I tak ale stále na některé pozice dále nabírají nové lidi, například do IT.

Výrobní firmy se drží

Relativně stabilní situaci hlásí také firma ABEL. „Po období covidu, které výrazně snižovalo marže nám i ostatním, přišlo extrémní zdražení energií, jež má na výrobní podniky silný dopad. Nejsme pouze obchodní firma, která nakoupí, chvíli skladuje a následně prodá, ale musíme vyvíjet, testovat a vyrábět,“ popisuje Petr Poustka, výkonný ředitel společnosti ABEL.

Aktuální situace je tak donutila výrazně urychlit dlouhodobě plánovaná úsporná opatření. Z principu jejich ekologického myšlení a fungování průběžně nahrazují spotřebiče a zařízení za úspornější. Ze stejného principu však nechtěli ihned vyřazovat věci, které ještě slouží a stal by se z nich odpad. Toto museli přehodnotit.

„V případě zaměstnanců to jako rodinná firma máme složitější, stále máme snahu práci kolegům zachovat, přestože to občas znamená dočasně využít úspor z dřívějších let,“ říká Petr Poustka, výkonný ředitel společnosti ABEL. Cíleně tedy nepropouští, ale také neplánují výrazné navyšování stavu zaměstnanců. Pro některá oddělení ale nové kolegy hledají stále.

Dobře se drží rovněž firma Zeelandia, která dodává suroviny a přípravky pro pekaře a cukráře. Cíle loňského roku splnili, i když v posledním čtvrtletí evidovali pozvolné snižování prodejů. „Předpokládáme, že u části trhu, bude pokles pokračovat až do letošního podzimu,“ říká Veronika Wimmerová, ředitelka společnosti Zeelandia. Doplňuje, že na situaci v jejich oboru má největší vliv koupěschopnost obyvatel a náklady na energie a suroviny pekáren a cukráren.

Přesto letos nebudou muset přistupovat k žádným drastickým opatřením, která by se dotkla zaměstnanců. „Mimo jiné proto, že máme dobře vyvážené portfolio zákazníků i výrobků. Máme také připraveno několik scénářů možného vývoje a víme, kam sáhnout pro dodatečné úspory, které nebudou mít vliv na zaměstnance,“ vysvětluje Wimmerová. Potvrzuje, že propouštět nebudou. Naopak stále hledají nové kolegy, a to hlavně do výrobních provozů v Malšicích a Chelčicích.

Jak si stojí e-shopy

Lehké to nemají ani firmy z oblasti e-commerce. Ta zažívá po dlouhém období růstu propad napříč jednotlivými odvětvími. A potýká se i s dalšími dopady současné situace. „Díky tomu, že nejsme výrobní společnost, nejsou dopady drahých energií tak drastické, aby negativně ovlivnily chod společnosti. Samozřejmě ale vnímáme navyšování cen dopravců i dodavatelů, které se však snažíme nepromítat do koncových cen nebo jen minimálně,“ popisuje momentální situaci v oboru Martin Bernátek, zakladatel Ovečkárny.

Snaží se proto výrazně zefektivnit veškeré procesy napříč firmou, a to jak v kancelářích, tak ve skladu. Propouštění zaměstnanců v Ovečkárně považují za až to nejkrajnější řešení. „Naopak se nyní snažíme si naše zaměstnance udržet a v tomto těžkém období jim pomoci. Například navýšením příspěvku na stravné a odměnami za zvládnutou sezonu, která pro nás byla rekordní,“ říká Bernátek. A zatím se jim daří růst i nadále. Dokonce hledají na některé pozice nové členy týmu.

Obdobný vývoj zaznamenávají i v českém e-shopu s bytovým textilem Goldea. Ten měl pro rok 2022 stanovený meziroční růst o 20 procent, což se první měsíce po příchodu Ruské invaze na Ukrajině nedařilo plnit. V druhé polovině roku ale dokázali ztrátu z prvního a druhého kvartálu dohnat.

„Výrazný meziroční růst zaznamenáváme i nyní začátkem roku 2023, kdy oproti loňsku rosteme o dalších přibližně 30 procent. Nejsme tudíž nuceni přistupovat k propouštěním a dalším razantním optimalizacím nákladů,“ potvrdil Michal Kempa, spolumajitel společnosti Goldea. Naopak pro letošek mají naplánováno přijetí dalších 5 až 10 zaměstnanců, převážně na expedici, customer care a také do grafického oddělení.

Službám se daří

Volněji dýchat zatím mohou společnosti, které se zabývají službami. „Máme to štěstí, že patříme k firmám, které mají před sebou růst a týmy naopak posilujeme. Hledáme nové kolegy zejména do obchodu, ale i IT,“ říká Eliška Štěpánková, HR manažerka společnosti Fidoo, která se zabývá automatizací zaměstnaneckých výdajů a náhrad.

Dodává, že pro každou z firem je určitě klíčové udržet stávající zaměstnance, to je hnací motor společnosti. Krátkodobá ušetření totiž mají často za následek mnohem větší výdaje v dlouhodobém horizontu. „Nikdy neodcházejí pouze ‚položky v nákladech‘, ale především lidi naladění na danou kulturu, znalí prostředí, fungování, ale i celkového know-how,“ zastává názor Štěpánková.

Stejně smýšlí také v poradenské společnosti New Dimension. Díky tomu, že mají bezpečně rozložené portfolio zákazníků, daří se jim zvládat výkyvy na trhu. „To, co nám pomáhá toto období zvládnout, je proces řízení inovací. Naše dlouhodobá strategická práce se nám úročí i v současném období změn,“ vysvětluje Radka Šušková, majitelka New Dimension.

Potřeby klientů se jim daří plnit. I v současné době tak tým rozšiřují. „Adaptace zaměstnance u nás trvá jeden rok. Plánujeme tedy nábor lidí tak, aby za rok byli připraveni podávat kvalitní výkon u našich klientů,“ říká Šušková. Nenabírají tedy lidi až ve chvíli, kdy je prodaná zakázka, ale snaží se predikovat potřeby klientů.

Samozřejmě ale úsporná opatření dělají i zde. Šetří ale ve smyslu optimalizace a digitalizace interních procesů. A současně inovují služby a produkty, čím se jim daří růst.