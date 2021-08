První projekt nevyšel. S novým nápadem už slaví úspěch u zákazníků

Seznámili se ve druhém ročníku studia na České zemědělské univerzitě, v té době se na škole právě otevíral podnikatelský inkubátor, což pro oba byla příležitost, kterou si nechtěli nechat ujít. Samozřejmě podmínkou pro přijetí byl podnikatelský nápad.

„Ptali jsme se lidí kolem sebe, jaké problémy řeší a často jsme se setkávali s problémem efektivního plánování směn,“ vzpomíná Tomáš Pokorný. A nápad byl na světě. Ještě s dalším kamarádem vytvořili aplikaci Planashift na plánování směn brigádníků v podnicích, kde se hodně točí studenti, tedy převážně v hotelích a restauracích. Projekt ale nepřežil.

„Bohužel jsme se po roce a půl vývoje dostali do situace, kdy jsme nestíhali zpracovávat zpětné vazby hotelů a hlavně nám chyběly zdroje,“ říká Matyáš Dřevo. Skloubit studium s investicí do vznikající firmy by bylo náročné, a tak projekt zmrazili.

První podnikatelský neúspěch vás neodradil a přišli jste s dalším nápadem.

Tomáš: My jsme s podnikáním rozhodně nechtěli skončit, a tak jsme hledali něco, co budeme schopni rozjet s menším kapitálem z našich úspor a schopností.

Matyáš:. Zalíbil se nám trend předplacených balíčků na cokoliv. A jelikož máme oba blízko ke psům, tak jsme službu vytvořili pro ně. Nepostavili jsme klasický e-shop pro psy, ale spíše zážitkovou službu pro pejsky a jejich lidi. Našim zákazníkům každý měsíc zasíláme balíček, který obsahuje plno psích dobrot a pamlsků a také psí hračku.

Češi jsou známí svou náklonností ke psům a nezdráhají se za ně utrácet obrovské sumy. V tom máte asi ve svém podnikání výhodu.

Matyáš: Myslím si, že ten trend je celosvětový, nejen český. Ale v psím odvětví je poměrně velká konkurence. Spousta projektů pro psy vzniká a zase zaniká.

Tomáš: Určitě je pro nás dobře, že celé odvětví chovatelských potřeb je posledních x let dost růstové, ale nevnímám to jako předpoklad k úspěchu. Bez dobrého produktu a našich hodnot bychom své místo na trhu určitě nenašli.

Balíčky s překvapením byl možná risk? Jak se vám podařilo překonat nedůvěřivost či opatrnost zákazníků?

Matyáš: Řekl bych, že u nás proběhl přesně učebnicový příklad rozjezdu firmy. Nejdříve jsme museli přesvědčit tzv. FFF (friends, family and fools). To se nám podařilo a lidé si postupně mezi sebou začali říkat, že Dogsie je super. Zároveň jsme od začátku sdíleli zkušenosti na sociálních sítích. Za 12 měsíců jsme na Vánoce odesílali přes tisíc balíčků.

Tomáš: Samozřejmě narážíme i na to, že lidé se nechtějí vázat a předplatný model jim nevyhovuje - ale náš přístup byl vždy prozákaznický. Pokud byl někdo nespokojený, vždy jsme mu vyšli vstříc, nabízíme i 30denní garanci vrácení peněz bez otázek.

Řadu produktů prodáváte pod vlastní značkou. Vyrábíte je sami? Testujete na vlastních psech nebo se radíte s odborníky na psí výživu?

Tomáš: Vyrábíme ve spolupráci s českými firmami, především menšími živnostníky. Při výběru dbáme hlavně na to, aby šlo o krmivo či pamlsek s co nejvyšším podílem masa, ideálně ze svaloviny. Hojně dovážené a levné glycerinové produkty z Číny u nás nenajdete.

Matyáš: S výrobci jsme v úzkém kontaktu, všechno samozřejmě testujeme s našimi pejsky, ale už jsme si vybudovali i síť odborníků. Kromě složení výrobku je pro nás důležité i to, aby vždy šlo o něco nového, netradičního, neokoukaného a zábavného.

Jak se lišily vaše představy o podnikání, respektive to, co vás ve škole učili, od následné reality?

Matyáš: Řekl bych, že na škole podnikání učili docela dobře. Bohužel jen teoreticky. Každopádně jsme měli zprostředkované informace od rodinných příslušníků a také jsme měli hodně načteno. Takže jsme věděli, do čeho jdeme. Začátek byl vlastně možná i jednodušší, než jsme čekali i díky milé pomoci našich partnerek, kamarádů a rodiny. Všichni nám fandili a pomáhali nám.

Tomáš: Praxe je podmínkou pro pochopení teorie. Vzhledem k tomu, že můj táta podniká a mamka taky pracuje sama na sebe, věděl jsem, že to není žádná procházka růžovým sadem. Pokud bych si měl vzpomenout na něco, co mě překvapilo nebo se lišilo od mé představy z teorie, tak by to rozhodně byla komplexnost podnikání jako takového. Nikdy bych si nepomyslel, že věcí na řešení bude taková hromada. Ale s dostatečnou vírou, trpělivostí a motivací člověk překoná kdejaké překážky.

Vypadá to, že jste byli dobře připraveni. Je přesto něco, co vás na vaší podnikatelské dráze překvapilo?

Matyáš: Kdybych měl říct, co mě nejvíce překvapilo, tak to bylo cashflow. Učili nás to ve škole, četli jsme o něm atd. Vždy jsme platili faktury v den, kdy nám přišly. Až časem jsme však pochopili, jak přesně cashflow funguje. Můžete mít spoustu peněz na účtu, ale ve výsledku nemáte nic. (smích)

Tomáš: Když jsme se učili o životním cyklu podniku (případně produktu), člověku to moc neřekne – jsou to jasné fáze. Ale když se pak v praxi dostane do situace, kdy má skloubit veškeré zdroje a procesy, překonat překážku delegování či efektivnějšího řízení nebo když takzvaně usne na vavřínech a zapomene přijít včas s dalším produktem, případně ten stávající oživit, tak si na to vzpomene a řekne si: „Hmm, tak o tom jsem se učil…”. Bohužel poučení přichází až díky praxi a většinou chyb si člověk musí projít sám.

Matyáš: Oba jsme taky asi čekali, že peníze přijdou dříve. Respektive - že nám brzo začne něco zbývat. Když jsme dřív viděli firmu s milionovými obraty, tak jsme si tak nějak mysleli, že vlastníkům přináší víc peněz. Ale pak jsme pochopili, že peníze přicházejí až jako poslední (smích).

Tomáš Pokorný (28) Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor Podnikání a administrativa.

V roce 2016 se svým kamarádem Matyášem Dřevem založil projekt Dogsie.cz.

Vyhrál v soutěži United incubator contest, Demo Day Point One, 2. místo získal v soutěži americké ambasády Young Entrepreneur Fellowship Program.

Je zasnoubený.

Má rád procházky v přírodě, dobré jídlo a vzdělávání se v investicích.

Přímo jste mi nahrál na další otázku. Uživí vás dnes vaše podnikání?

Matyáš: Ještě jsme se neposunuli natolik, aby nás podnikání živilo. Já i Tomáš si musíme přivydělávat jinde, děláme například mentory pro začínající studenty podnikatele, protože Dogsie je aktuálně schopné živit pouze dvě naše skvělé kolegyně. Ale chceme ho rozvíjet dále a věříme, že jednou nás bude živit.

Tomáš: Sice to pro některé podnikatele možná nebude dávat smysl, ale sebe platíme až jako úplně poslední. Jak říká Matyáš, oba máme ještě další příjem z jiné práce. Projekt nicméně vždy uživil sám sebe - ať už zaměstnance nebo externí pracovníky.

Můžete být konkrétnější? Jaký dnes máte obrat a kolik máte zaměstnanců?

Tomáš: Poslední dva roky máme obrat lehce nad pět milionů korun bez DPH. Je to pro nás taková magická hranice, kterou ale tento rok s největší pravděpodobností výrazně překonáme.

Matyáš: Letos to vypadá na zhruba 50% růst obratu. Včetně nás v Dogsie pracují čtyři lidi, externě pak další čtyři.

Co považujete za svůj největší úspěch? A co je podle vás pro úspěch v podnikání nejdůležitější?

Matyáš: Že jsme při studiu vybudovali soběstačnou firmu, že fungujeme již pět let, že jsme několikrát vyhráli nebo se umístili vysoko v podnikatelské soutěži, že jsme přispěli už 400 000 Kč na psy v nouzi. Jako největší úspěch ale vnímám to, že každý měsíc přinášíme obrovskou radost stovkám psů a jejich rodinám a že máme skvělý tým a všichni máme práci rádi.

Tomáš: To, že jsme se nikdy nevzdali a stále pracujeme na tom, abychom se posouvali dále. Souvisí to i se samotným úspěchem - důležitá je vytrvalost. Člověk může čtyři roky něco tvořit a pátý pro něj může být zlomovým. Samozřejmě nelze ignorovat potřebu jasného plánu, dobrého produktu, komunikace atp., ale základním kamenem úspěchu je hlavně vize, trpělivost a vytrvalost. A rozhodně nesmí chybět pevné nervy.

Matyáš Dřevo (28) Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor Lesní inženýrství.

V roce 2016 se svým kamarádem Tomášem Pokorným založil projekt Dogsie.cz.

Je svobodný nastávající tatínek.

Volný čas nejraději tráví s přáteli a v lese, rád hraje hokej.

Měli jste někdy chuť skončit?

Matyáš: Těžká otázka. Ano i ne. Měli jsme fakt těžké chvíle, kdy nám nezbývalo moc času a Dogsie by nevydrželo. Především finančně. Udělali jsme několik špatných rozhodnutí a neměli jsme peníze. Ale vždy jsme našli novou motivaci a pracovali dále. Ještě nikdy mě nenapadlo, že to zabalíme.

Tomáš: Zažili jsme v prvních dvou letech raketový start a následně studenou sprchu. Následující dva roky jsme lpěli na strategii, která se projevila jako nevhodná. V tu chvíli začne mít člověk pochybnosti a přemítá, zda svůj čas investoval správně. To jsou právě ty momenty, kdy se to láme a kdy spousta lidí skončí. Myslím, že pokračujeme, protože se na to díváme z jiného úhlu. Neúspěch bereme jako cennou zkušenost - změnili jsme strategii a pokračujeme dále. Prozatím to vypadá, že jsme zvolili správně. Takže jsme zpět u té vytrvalosti.

Projevilo se nějak společné podnikání na vašem přátelství?

Matyáš: Čím déle s Tomášem podnikám, tím více si všímám, jak každý umíme něco trochu jiného a vážím si jeho a jeho práce. A zároveň vím, že on si váží mě. Důležitým aspektem je i to, že svět a podnikání vidíme dost podobně a máme velmi podobnou motivaci. Takže tvoříme skvělý tým. Samozřejmě jsme lidé a občas si lezeme na nervy. Bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo.

Tomáš: S podnikáním jsme začali v podstatě hned po seznámení - takže by se dalo říct, že za naše přátelství vděčíme právě podnikání. Naštěstí se v 99 % případů shodneme. A pokud ne, vždy dá jeden tomu druhému za pravdu. (smích)

Kde vidíte sebe a svou firmu za pět, deset let nebo dvacet let?

Matyáš: Z osobního hlediska chci za pět i za dvacet let, abych se já a všichni v naší firmě cítili dobře. To je klíčové. Abych byl konkrétnější, v naší vizi stojí, že za pět let chceme mít tým plný dobře naladěných a optimistických lidí a chceme dělat radost 5 000 psům a jejich lidem každý měsíc.

Tomáš: Naši vizi ještě doplním. Dbáme na životní prostředí a jsme ohleduplní ke svému okolí. Každý rok podporujeme fér projekty částkou 500 000 Kč. Vzhledem k vývoji v posledním roce věřím, že budeme firmou, která přináší na evropský trh inovativní výrobky - ale jak říká Matyáš, hlavně přináší radost a hodnotu lidem a jejich psům.