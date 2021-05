Před pěti lety koupil firmu s deseti kurýry, dnes má přes tisíc lidí

Michal Menšík je šéfem a zakladatel skupiny V-Sharp. Koncem roku 2016 koupil od KKCG Karla Komárka kurýrní službu DoDo.

„V té době to byla malinká firma se dvěma auty a deseti kurýry, kteří se po městě pohybovali převážně pěšky nebo MHD. My jsme ale viděli velký potenciál v týmu, který za tehdejším DoDo stál a vyvíjel vlastní logistickou platformu,“ vzpomíná podnikatel.

DoDo začínalo jako služba osobního asistenta, který zařídí téměř cokoli. Dnes funguje hlavně jako klasická městská logistika pro B2B partnery, tedy firmy. Proč ta změna?

Služba osobního asistenta je pro nás stále důležitá a vidíme v ní potenciál, protože lidé přicházejí na to, že i jejich vlastní čas je vzácnou komoditou. V naší firmě Inveo jsme však mimo jiné stavěli e-shopy a v každodenní praxi jsme pozorovali, že logistika je Achillovou patou e-commerce.

Obchodníci již byli schopni své zboží nabídnout online, ale s kvalitním a rychlým doručením měli velké problémy. Potřebovali partnera, který by jim pomohl dostat zásilku spolehlivě ke koncovému zákazníkovi – ať už to byl balíček, nákup, či hotové jídlo.

Co všechno umíte dovézt?

Prakticky cokoli, co je legální a co se vejde do našich dodávek. Hodně si zakládáme na flexibilitě a naši klienti oceňují, že jim dokážeme službu přizpůsobit na míru. V rámci divize DoDo Fresh vozíme potraviny například pro Tesco či Košík, kde jsou vysoké nároky na přesné doručení i zachování teploty, rozvážíme pro KFC, kde je potřeba jídlo dodat do půlhodiny od objednání, vozíme módu, ale třeba také covidové kloktací PCR testy, u kterých kurýr čeká na odběr vzorku a sadu odváží přímo do laboratoře na otestování.

Jakou nejzvláštnější věc jste kdy doručovali?

S kuriozitami se setkáváme především u služby osobního asistenta, která je navržena tak, že si zákazník může jednoduše přes Facebook Messenger objednat skutečně jakoukoli „pochůzku“. Kurýři jezdí podat zásilky na poštu, přezout automobil, vyzvednout zapomenuté klíče či oblek z čistírny a podobně, ale občas se setkáme i s požadavkem, jako je nákup popcornu z konkrétního kina pro psího oslavence.

Kde všude vaše společnost působí?

Zhruba v padesátce měst, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku, do kterého jsme vstoupili loni během jarního koronavirového lockdownu, a daří se nám tam. Zároveň budeme letos spouštět Bulharsko a hlavně Německo. To je pro nás v rámci dalšího růstu velmi důležitý trh.

Kolik máte aktuálně zaměstnanců?

Velkou část našeho týmu tvoří samozřejmě kurýři, kterých je asi 1 400. Jsme ale především technologická firma, takže máme také rozsáhlý tým vývojářů, expertů na logistiku a podobně. V zázemí společnosti nyní pracuje asi 80 lidí.

Kde sháníte nové pracovníky?

Za těch pár let na trhu se nám podařilo vybudovat opravdový „lovebrand“ a kurýři se nám sami aktivně hlásí – velmi často na doporučení. Naše HR procesy jsou navíc digitalizované, takže jsme schopni kurýra nabrat i zaškolit online. To nám umožňovalo poskytovat kompletní služby i v nejhlubší koronavirové krizi.

Při aktivním náboru IT specialistů a dalších kolegů do kanceláře využíváme především LinkedIn a klasické pracovní portály. Obecně s hledáním nových lidí problém nemáme – DoDo, jakožto nejrychleji rostoucí technologická firma podle Deloitte Fast50, je vnímáno jako perspektivní zaměstnavatel.

Daří se vám vždy vybrat správné kandidáty?

Pandemie ukázala, že máme opravdu skvělý tým složený ze srdcařů, kteří jsou s DoDo často od začátku a stále mají touhu měnit svět logistiky. Během nejtěžších koronavirových dnů kolektiv ukázal, jak rychle dokáže reagovat, a díky tomu, že jsme táhli za jeden provaz, jsme byli schopni bleskově navyšovat kapacity a nezklamali jsme partnery ani zákazníky.

I v té škále, kterou dnes máme, se nám daří udržovat kamarádskou atmosféru a nezatěžovat kurýry nepříjemnou administrativou. I díky tomu s námi zůstávají a máme velmi nízkou fluktuaci pracovníků.

Jaké benefity svým pracovníkům poskytujete?

Kurýři dostávají různé finanční odměny za dobře odvedenou práci, stravenkový příspěvek i slevy u našich partnerů, pro které jezdíme. Spolupracujeme také s fintechovým startupem Advanto, který řidičům umožňuje vybrat si příslušnou část mzdy hned po odpracované směně, což je velmi oblíbený benefit. A v letošním roce plánujeme spustit například i speciální podcasty pro naše kurýry.

Michal Menšík (36) Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, obor informatika.



Dětství prožil s rodiči v USA.



Podniká od roku 2009, kdy založil digitální agenturu Inveo.cz.

Před pěti lety koupil malou doručovací společnost DoDo.

Dnes má jeho firma 700 aut a zaměstnává 1 400 kurýrů.



Je svobodný, bezdětný.



Ve volném čase rád sportuje.



Je milovníkem moderních technologií a pražského Karlína.

Vaše řidiče potkávám ve vozech Škoda Citigo a Fiat Doblo. Proč zrovna v nich?

Jelikož naše auta jezdí denně po městě, snažíme se být co nejšetrnější vůči ovzduší. Volili jsme proto do flotily takové vozy, které jsou dostupné s alternativním pohonem a hodí se do města. To Fiat Doblo skvěle splňuje, protože kombinuje kompaktní vnější rozměry s největší kapacitou vnitřního prostoru v dané kategorii. Citigo je výborné na rozvoz menších zásilek, jako je třeba rychlé občerstvení.

Uvažujete nad tím, že byste pořídili elektromobily?

Jezdíme takřka výhradně na CNG, ale u toho rozhodně končit nechceme. Testujeme elektrokola, spoléháme rovněž na pěší kurýry, kteří jsou za pomoci MHD schopni obsloužit centrum města.

Elektromobily zařazujeme postupně, bohužel jsme se ale utvrdili v tom, že čas na elektrickou flotilu zatím nedozrál. V cestě stojí překážky v podobě nedostatečné infrastruktury pro nabíjení, stále ještě poměrně nízkého dojezdu těchto aut, ale také malých servisních kapacit, nedostupnosti náhradních dílů a podobně. Náš vozový park čítá zhruba 700 aut a na to tu nejsou připraveny odpovídající služby.

Jak moc změnila vaše podnikání pandemie ?

Hodně, ale na půlmiliardový obrat, kterého jsme dosáhli, jsme cílili v každém případě. Covid jen trochu zamíchal prioritami a přesměroval naši pozornost – například jsme hodně rostli v segmentu rozvozu potravin, ale zase jsme museli naopak přibrzdit jiné plánované aktivity. V dynamickém růstu budeme tedy pokračovat i po odeznění pandemie, zároveň by se nám mělo mnohem snáze expandovat do zahraničí – hlavně na německý trh.

Nebojíte se, že zájem o doručování zboží poklesne?

Určitě ne – koronavirus urychlil digitalizaci retailu a ukázal, jak důležitá je kvalitní logistika. Obchodníci potřebují dostat své zboží k zákazníkům a zjišťují, že rychlost a kvalita převozu rozhodují.

Loni jsme rostli o více než 100 procent a podobně to vidíme i letos. Chtěli bychom pokořit miliardový obrat a zatím jsme na dobré cestě. Výzvou bude spíše uřídit růst a obsloužit poptávku ze strany partnerů. Přemýšlíme proto nad dalšími možnostmi škálování naší služby. Jednou z cest, které testujeme, je franšízový model, v rámci nějž poskytneme naše zakázky, know-how a technologie i nezávislým dopravcům, kteří pro nás obslouží města, kam jsme zatím neexpandovali.