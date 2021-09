Projekt DoToho! pomohl už přes 120 podnikatelům s oživením firem

Jarní kolo programu využil například podnikatel Ondřej Martínek ze společnosti Transfers365. Jeho firma převážela účastníky kongresů, vypravovala zájezdy, vozila klienty na letiště i služební cesty.

„Covid nás zcela zastavil, ze společnosti nezbylo prakticky nic, bez zaměstnanců, vrácené autobusy. Restart bude hodně pomalý. Jsem tu proto, abych se nastartoval psychicky, abych to úplně nepoložil a zatím v menším měřítku zase začal firmu stavět,“ říká Martínek.

S podobnými příběhy přišlo do pražského byznysového centra Opero na 120 lidí, kteří se přihlásili do jarního programu DoToho! Platforma slibovala pomoc experta či mentora jakémukoliv malému či střednímu podniku s obratem od tří do tří set milionů korun.

„Při prvním lockdownu jsme spustili e-shop, to nás trochu nakoplo, pak přišlo druhé zavření, třetí… Běhala jsem jak v křeččím kolečku, čím dál rychleji, snížila jsem počet zaměstnanců, z osmi jsme zůstaly ve firmě dvě. V březnu mi kamarád pinkl informaci o programu DoToho!, tak jsem se přihlásila a jsem hodně překvapená, že i tak malý podnik přijali,“ říká Michaela Vlčková, která vlastní obchod se spodním prádlem LaMarque.

Nejčastější motivací pro zapojení do programu byl významný pokles tržeb kvůli pandemii v loňském roce.

„Řada podnikatelů během pandemie utrpěla významné ztráty, které vládní podpůrné programy nemohly v žádném případě pokrýt. Proto jsme se rozhodli těmto podnikatelům pomoct a vytvořili jsme projekt, který je založen na poradenských službách profesionálů a vychází ze základních postupů, jež se používají při rozvoji startupů,“ říká Pavel Přikryl z Opera.

Oslovili tak přední osobnosti českého byznysu, aby se zapojily do programu a pomohly postiženým firmám. „Zájem jak ze strany mentorů, tak ze strany firem zcela předčil naše očekávání,“ říká Přikryl. Do projektu dosud vstoupilo celkem 142 manažerů a expertů.

„U každého podnikání platí, že je třeba neustále sbírat novou inspiraci, zkušenosti a znalosti. V současné situaci to platí dvojnásob. Celý život se učím, od zkušenějších, od kolegů, konkurence i od specialistů. Díky tomu mohu své firmy posouvat dál a zároveň předávat zkušenosti i dalším,“ říká Antonín Kokeš, jeden z mentorů programu.

Data na jednom místě

Během čtyř měsíců mohli účastníci absolvovat na 80 workshopů a přednášek o nastavení obchodních procesů, řízení lidí, zahraniční expanzi, digitálním marketingu, brand managementu či online prodeji. Ale to by bylo málo.

„Nebylo to jen náhodné setkávání. Propojili jsme mentory s firmami tak, aby si sedli lidsky i byznysově, a dnes už v mnoha případech můžeme vidět konkrétní výsledky jejich spolupráce,“ vysvětluje spoluzakladatel platformy a ředitel Pražského inovačního institutu Bob Kartous.

Konkrétní rady si odnáší i Michaela Vlčková. „Absolutně mě to nakoplo psychicky, pomohlo mi, když jsem kolem sebe viděla, že v tom nejsem sama, všichni byli pozitivní, nikdo nefňukal, snažili se pomoci. V oboru jsem 27 let a je to poprvé, kdo něco udělal pro malé a střední podnikatele. Připadá mi to jako malý zázrak. Já osobně jsem v dosavadním podnikání změnila dvě věci: už máme Google Workspace – všechna data, která jsme měli na různých místech, jsou teď na jednom. A díky online marketingu už máme výsledky z prvního dotazníku spokojenosti,“ pochvaluje se obchodnice z LaMarque. Jejím přiděleným mentorem byl Jan Zeman z biopekárny Zemanka.

Radí se i rádcové

Právě díky propojení různých oblastí lidské práce těžili účastníci nejvíc. Mnohdy stačil pohled profesionála zvenčí, aby se přišlo na to, kam s podnikáním hnout.

Projekt zahrnuje několik stupňů poradenství. Jako první přicházejí do firem zdarma mentoři zejména z řad podnikatelů a manažerů. Ti pomáhají definovat oblasti, na které se mají firmy zaměřit a které jim umožní jejich rozvoj. Ve druhém kroku pak již konkrétní rady dávají experti, zaměření právě na vybrané oblasti, kde má dojít ke změnám. I jejich vstupní konzultace jsou zdarma.

„Výběrem firem jsme vytvořili už takovou malou ekonomiku. Kdybyste si třeba chtěli postavit dům, tak z programu DoToho! jej klidně můžete udělat. Máme tu architekty, interiérové designéry, výrobce cihel, prodejce koberců...“ představuje Přikryl.

O pomoc ale měli zájem i ti, kteří ostatním naopak většinou radí. Nejistota, jestli to vůbec dělá dobře, přivedla do pražského byznysového centra Opero Šimona Steffala.

„Nikdy předtím jsem nepodnikal v tom smyslu, že bych měl firmu, vždy jsem byl na volné noze. A najednou jsem byl v situaci, že jsem majitelem firmy, byl jsem na to úplně sám a musel jsem zastávat všechny různé vedoucí pozice najednou,“ rozkrývá zakladatel společnosti Mindset Mentors.

I když je jeho prací radit klientům, jak zapracovat na komunikaci ve firmě nebo jak vylepšit anglický přízvuk, teď se sám ocitl v roli toho, kdo tentokrát naslouchá.

„Mentorka Jitka Schmiedová mi velmi pomohla s nastavením HR a také celkovým směřováním firmy. Díky ní se mi podařilo v hlavě některé věci přepnout. Třeba to, že některé věci mohu předat někomu, kdo tomu rozumí, protože je udělá mnohem líp než já,“ shrnuje Šimon Steffal.

Povedlo se i nepovedené

Někdy si mentor se svým „mentiem“ sedl hned, někdy chvíli trvalo, než se domluvili, a jindy tomu pomohla šťastná náhoda. Třeba firmě s interiérovým designem Anteria. Společnost Jana Menčíka zastavil hned první lockdown.

„Plánujeme projekty na tři čtyři měsíce dopředu, ale klienti se zalekli, vše nám odřekli, léto bylo špatné. Na podzim se to jakž takž podařilo dohnat, už jsme měli pokles ‚jen‘ o 25 procent. Měli jsme nějaké e-shopy, a když jsme slyšel o programu DoToho!, řekl jsem si, že by možná bylo dobré do toho šlápnout a udělat si zadní vrátka,“ představuje své původní plány Menčík.

Toho správného mentora na e-shop v programu nenašel. „Ale ve skutečnosti jsem rád, protože letos jsme naopak jako firma o 50 procent narostli, přidělili mi mentora na strategie, který mi pomohl s růstem, nábory a vším, co je s tím spojené, abychom to ukočírovali,“ pochvaluje si šťastnou náhodu obchodník s nábytkem pro firmy.

Už teď se chystá další běh programu. „Jelikož vidíme, že to funguje a zájem firem i mentorů je stále velký, rozhodli jsme se proto spustit na podzim další kolo projektu,“ říká Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu.

A jak už to u kreativců bývá, plány se spřádají dál. „Program míří především na byznys postižený covidem. A dalším krokem by bylo nastavit program tak, aby mohl žít v nějaké permanentní podobě dál, byl širší, dostupnější…“ plánuje Kartous.

Chystá se další kolo programu

Program DoToho! odstartoval v březnu 2021 z iniciativy pražského byznysového centra Opero, za nímž stojí bývalý manažer a investor Pavel Přikryl s jedním z nejúspěšnějších tuzemských podnikatelů Pavlem Bouškou (VAFO), a Pražského inovačního institutu v čele s Kartousem.

Doposud se do programuj přihlásilo 124 firem, které mají dohromady více než 1 700 zaměstnanců. Jejich průměrný obrat je 25 milionů korun. Akce trvala 4 měsíce a zapojilo se do ní na 120 mentorů a expertů.

Ambasadory jsou kromě Pavla Boušky i spoluzakladatel Liftaga Ondřej Krátký, zakladatel Česko. Digital Jakub Nešetřil, zakladatelka vzdělávací organizace Czechitas Dita Formánková, ekonom Tomáš Sedláček nebo viceprezident svazu průmyslu Radek Špicar.

Další kolo se chystá na podzim. Do programu DoToho! se na přelomu září a října budou moci hlásit jak účastníci, tak i další mentoři. Projekt je určen zejména majitelům nebo manažerům firem s obratem od 3 do 300 milionů korun nebo alespoň s třemi zaměstnanci.