Před sto lety byly kšandy nutným doplňkem, dnes jsou ozdobou outfitu

Tradiční firma s rodinnou historií letos oslaví 125. narozeniny a může se pyšnit tím, že jejich zboží znají i ve světě. Kromě toho vyrábí také kšandy, které v současné době zažívají velký boom a otevřely dveře i do dámských skříní. Na vavřínech ale neusínají. „I mezi pruženkami jsou totiž nutné inovace. Uplatnění najdou třeba u sportovních materiálů či ve zdravotnictví,“ říká Tomáš Laul.

Jak jste se dostal k práci v textilním průmyslu?

Vlastně to bylo – jak už to v životě bývá – vlivem náhody. Byl jsem kluk od počítačů a někdy ve 20 letech jsem začal pracovat v jedné textilní společnosti. Zpočátku mi tento obor připadal nudný, ale pak si mě získal. Po abstraktní práci, kterou jsem do té doby vykonával, jsem najednou viděl něco hmatatelného a vizuálně zajímavého. Tak jsem do textilu začal víc a víc pronikat. Vždycky mě ale lákala hlavně byznysová stránka oboru. V oblasti obchodu a financí jsem vyzkoušel několik pozic, až mi majitelé firmy, kde jsem předtím pracoval, na počátku roku 2012 nabídli pozici jednatele v jejich další společnosti.

Takže si vás textilní obor získal. Čím? V čem je pro vás zajímavý oproti jiným oborům?

Baví mě, že je všudypřítomný. I přesto, že spousta lidí považuje textilní obor za neperspektivní, a někteří se na byznys v této oblasti dívají skrz prsty, málokdo si uvědomuje, jak moc je potřebný. Vždyť textil je všude kolem nás! Jen se rozhlédněte – jaký materiál vidíte? Je tu plast, dřevo, a pak textil, textil, textil… Bez něj večer neulehneme do postele, ráno nevyjdeme z domu…

Před třemi lety jste převzal řízení společnosti Elasta Vestil. V jakém byla stavu?

Byla to dobře fungující, zdravá společnost. Bylo však nutné zmodernizovat procesy, provést radikální změny v obchodních aktivitách a marketingu. Firma byla zakonzervovaná, třeba vůbec neměla obchodní oddělení, a to se muselo změnit.

Tomáš Laul Narodil se 2. dubna 1985

Ve světě textilu se pohybuje od roku 2005. Mezi lety 2012 - 2018 byl ředitelem společnosti LA LINEA s.r.o., která se zaměřuje na výrobu tištěných bavlněných tkanin.

V roce 2018 přebírá vedení firmy s rodinnou tradicí ELASTA-VESTIL s.r.o. Společnost, která je předním výrobcem elastických textilních produktů, sídlí v Krucemburku na Vysočině a letos oslavila 125 let existence na trhu.

Ve volném čase se zajímá o technologie, auta, cestování a literaturu.

Jaké byly první kroky, které jste udělal?

Tak především jsme vytvořili novou produktovou nabídku – z 10 tisíc položek, které předtím firma nabízela, jsme začali vyrábět jen některé. Vytvořili jsme prezentace nových kolekcí, začali objíždět veletrhy, zkrátka jsme o sobě dali vědět světu. Také jsme se snažili optimalizovat výrobu a začali kupovat materiály přímo od výrobců, nikoli od překupníků, což považuji za velmi podstatný krok v podnikání. Důležitá změna nastala také ve stylu řízení firmy – dal jsem svým zaměstnancům více samostatnosti. Textilní průmysl nelze zcela automatizovat, stojí na lidském faktoru a jejich know-how. Máme štěstí, že u nás dělají skuteční profesionálové, a tak by byla škoda nevyužít jejich schopnosti.

Říkáte, že jste produkty, které firma vyráběla, docela zredukovali, přesto je váš sortiment docela široký, od popruhů přes nejrůznější stuhy a šňůry. Který produkt je nejprodávanější?

Velká poptávka je po zdravotnických pruženkách, které se uplatňují především při výrobě ortopedických výrobků. Dále to jsou pruženky, které se využívají v oděvním a obuvnickém segmentu. Náš záběr je široký, což je výhoda. Během pandemie se například tolik necestovalo, a proto se ani tolik nevyráběla cestovní zavazadla s našimi pruženkami. Kdybychom byli zaměřeni jen na jeden produkt, třeba právě na pruženky na kufry, tak končíme. Na druhou stranu jsme v první polovině loňského zaznamenali enormní poptávku po šňůrkách a gumičkách na roušky.

Jako další důležitý produkt vyrábíte kšandy. Vrací se zpět do módy?

Kšandy neboli šle zažívají velký boom. V zahraničí tento módní doplněk zažil svoji renesanci už před několika lety, u nás jeho hlavní vlna přichází právě teď. Jen jejich funkce se trochu změnila. Zatímco dříve byly šle součástí spodního prádla, měly držet kalhoty a mnohdy ani neměly být vidět, dnes jsou ozdobou a zvýrazňujícím prvkem outfitu. Prodlužují postavu, rovnají záda a nikde neškrtí. Navíc se uplatňují i v dámském šatníku, což dokazují modely největších módních výrobců jako Channel a podobně.

Přibyly i nějaké nové produkty, které firma dříve v nabídce neměla?

Samozřejmě. Bez toho by to ani nešlo. Například se tak dnes ve výrobě orientujeme i na sportovní produkty, jako jsou třeba odporové gumy na cvičení a gumy do ortopedických pomůcek.

Chystáte nějaké novinky i v současné době?

Momentálně spolupracujeme s Výzkumným ústavem bavlnářským na výrobě vodivých pruženek, což jsou pružné stuhy s vodivými drahami, který by například mohly najít uplatnění ve smart wear nebo ve zdravotnictví.

Daří se vám produkty vyvážet i do zahraničí?

Ano, především do zemí Evropské unie. Nejvíce to jsou zdravotnické pruženky – nosný artikl, který byl hodně důležitý i v počátcích koronakrize. Dále to jsou technické pruženky pro světové výrobce zavazadel a dodáváme i hotové kšandy. Nesmím také zapomenout na elastiku pro výrobce sportovního vybavení, pruženky pro bezpečnostní složky a armádu, pruženky do automobilového průmyslu, případně kšandy na obleky pro hasiče. Konkurenci máme hlavně v Itálii, Belgii, v Německu, i přesto se zahraniční konkurencí obstojíme.

Vy firmu řídíte. Kdo ji vlastní?

Původně rodinnou firmu majitel prodal investiční skupině Monetica, která mě právě díky mým předchozím zkušenostem v textilní společnosti oslovila na post generálního ředitele.

Kolik má podnik aktuálně zaměstnanců?

Když jsem firmu přebíral, bylo tam asi osmdesát zaměstnanců, nyní jich je kolem šedesáti.

Prošel jste si nějakou krizí, kdy jste chtěl s řízením firmy seknout?

Období covidu nebylo úplně pěkné, ale jinak ne. Teď nás trochu trápí zdražení materiálů, některé materiály se dokonce stávají nedostatkovým zbožím, zejména příze, kovové komponenty i dlouhodobě horší dostupnost některých barviv, a tím se logicky zdražuje i samotná výroba. Tento problém se ale dotýká i jiných oblastí, třeba stavebnictví. Věřím však, že se s tím nějak popasujeme. Rozhodně to není nic, co by mě nějak od této práce odradilo.

Máte nějakou speciální technologii, kterou se odlišujete od jiných výrobců?

Kromě modernějších strojů a digitalizace, zejména výrobních procesů, se držíme starých léty prověřených technologií.

Jaké máte s firmou plány do budoucna?

Rádi bychom se stali uznávaným evropským dodavatelem oděvního a obuvnického průmyslu. Hledáme nové udržitelné materiály, což je teď velký trend. A v neposlední řadě pořizujeme technologie, které nám umožňují vyrábět menší série, abychom uspokojili rozmanitost poptávky evropských zákazníků.