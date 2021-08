Prodal firemní majetek své dceři. Byla to chyba

Pan Vrána byl jednatelem prosperující firmy podnikající v gastro průmyslu. Jeho specializací byla příprava cateringu pro velké akce se stovkami hostů. Jenže vloni i kvůli opatřením proti šíření epidemie koronaviru se velké akce nekonaly a o catering nebyl zájem. Jeho společnost sice ještě úplně nekrachovala, pan Vrána se ale rozhodl, že část majetku společnosti převede na svou dceru. Šlo o nebytové prostory, které sloužily k občasně pořádaným školám vaření.

Původním záměrem jeho dcery Zuzany bylo pokračovat v kurzech vaření. Vzdělání na to měla, byla krátce po maturitě na střední hotelové škole a vařit uměla skvěle. Prostory získala za symbolickou částku, rozhodně za nižší než tržní cenu.

Jenže krátce nato si uvědomila, že do vaření a vlastně ani do podnikání se jí vůbec nechce, a tak prostory, bez vědomí svého otce, prodala. A to už za cenu nikoli symbolickou. Za utržené peníze si s manželem pořídila dům se zahrádkou na venkově.

Jenže jen o pár měsíců později jeden z nespokojených dodavatelů firmy pana Vrány podal na společnost insolvenční návrh, soud rozhodl o úpadku společnosti a ustanovil insolvenčního správce. Ten se dopátral toho, že z jeho pohledu za podivných podmínek došlo k prodeji zmíněných nebytových prostor. Požaduje tak vydání majetku do majetkové podstaty. Má na to právo?

Firemní majetek prodávejte za tržní ceny

Podle advokáta je chyba na straně pana Vrány. „Ve chvíli, kdy je dlužník v úpadku, tedy má vůči více věřitelům peněžité závazky více jak 30 dní po splatnosti a není tyto závazky schopen plnit nebo je předlužen, vždy existuje riziko, že bude prodej nemovitosti prohlášen za neúčinný kvůli krácení věřitelů. Zejména to platí v případě, že byl prodej učiněn ve prospěch osoby blízké a bez přiměřeného protiplnění – tedy nikoliv za tržní cenu,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad.

Platit ale bude muset mladá paní Vávrová, a nezáleží vůbec na tom, zda o finanční situaci svého otce věděla.

„Podle insolvenčního zákona má povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění ta osoba, v jejíž prospěch byl neúčinný převod učiněn, tedy dcera pana Vrány. Pokud už plnění (nemovitost) nevlastní, bude povinna do majetkové podstaty poskytnout rovnocennou náhradu,“ upřesňuje advokát.

Jako dobrá se nejeví ani zpráva, že když Zuzana přeci jen za nemovitost něco zaplatila, bude se toto plnění považovat za pohledávku v její prospěch přihlášenou v insolvenčním řízení, která bude spolu s ostatními pohledávkami v řízení také uspokojována.

A jak se podobným situacím vyhnout? „Obecně lze doporučit prodávat firemní majetek ještě před vznikem dluhů a za tržní cenu, aby prodej nemohl nikdo zpochybnit a napadnout,“ shrnuje Pavel Strnad.